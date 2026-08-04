MRH Trowe digitalisiert Kautionsversicherungen mit neuer Plattform BürgschaftGo

MRH Trowe hat mit BürgschaftGo eine digitale Plattform für Kautionsversicherungen auf den Markt gebracht. Die Lösung wurde im Geschäftsfeld Finance entwickelt, das Unternehmen unter anderem bei Bürgschaften, Kautionslösungen, Warenkreditversicherung, Factoring und Leasing begleitet. Ab sofort können Unternehmen über BürgschaftGo ihren Bürgschaftsbedarf online erfassen, passende Tarife verschiedener Kautionsversicherer vergleichen und den Antrag bei Bedarf direkt digital starten.

Bislang war die Beschaffung von Kautionsversicherungen ein weitgehend manueller und erklärungsintensiver Prozess. BürgschaftGo soll diesen Aufwand deutlich reduzieren: Unternehmen erhalten nach eigenen Angaben innerhalb weniger Minuten eine erste Orientierung zu möglichen Lösungen und Beiträgen.

„Mit BürgschaftGo führen wir fachliche Spezialisierung und digitale Nutzerführung konsequent zusammen“, sagt Dirk Dahlheimer, CCO Finance bei MRH Trowe. „Unser Anspruch ist es, komplexe Versicherungslösungen so aufzubereiten, dass sie für Unternehmen schneller, transparenter und einfacher nutzbar werden. BürgschaftGo ist damit ein wichtiger Schritt in der digitalen Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und zeigt, wie MRH Trowe Digitalisierung gezielt in konkreten Kundennutzen übersetzt.“

Kurzfristiger Bürgschaftsbedarf trifft auf komplexe Angebotslandschaft

Kautionsversicherungen dienen Unternehmen dazu, Sicherheiten zu stellen und gleichzeitig Liquiditätsspielräume zu erhalten. Der Bedarf entsteht in der Praxis häufig kurzfristig – etwa bei neuen Aufträgen, Anzahlungen oder Gewährleistungsverpflichtungen. Gleichzeitig variieren Anforderungen, Anbieter und Konditionen je nach Unternehmen, Auftrag und Bürgschaftsart erheblich.

Genau hier setzt BürgschaftGo an. Die Plattform führt Nutzer strukturiert durch den Prozess: Zunächst wird der konkrete Bedarf erfasst, anschließend werden passende Tarife angezeigt und vergleichbar gemacht. Passt ein Angebot, kann der Antrag direkt online angestoßen werden. Die fachliche Begleitung durch MRH-Trowe-Experten bleibt dabei weiterhin Bestandteil des Angebots.

„Bürgschaft ist nicht gleich Bürgschaft“, sagt Stefan Jörißen, Head of Surety bei MRH Trowe. „Bei Bürgschaften geht es immer um unterschiedliche Anforderungen. Entscheidend ist deshalb nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch die fachlich passende Lösung. Mit BürgschaftGo schaffen wir einen digitalen Einstieg, der beides verbindet: schnelle Orientierung und saubere Einordnung des konkreten Bürgschaftsbedarfs.“

BürgschaftGo ab sofort verfügbar

BürgschaftGo ist ab sofort online nutzbar. Zum Start stehen Tarifoptionen verschiedener Kautionsversicherer zur Verfügung, die auf der Plattform direkt einsehbar und miteinander vergleichbar sind.