Dialog Versicherungen wird Hauptsponsor des TSV 1860 München

Seit 2016 war die Bayerische auf der Löwenbrust präsent, nun löst ein Versicherungsunternehmen das andere ab. Generali bzw. deren Untermarke Dialog ist neuer Haupt- und Trikotsponsor des TSV 1860 München.

Das Sponsoring der organgenen Versicherung – die genaue Benennung der Farbe war den Verantwortlichen sehr wichtig – läuft unter dem Motto: „Freiheit für Sechzig unterstützt von Dialog.“ Das Engagement ist laut Unternehmen langfristig angelegt und folgt sowohl regionalen als auch strategischen Motiven.

Für die Dialog steht die Partnerschaft im Zusammenhang mit der weiteren Stärkung ihrer Präsenz im Makler- und Versicherungsmarkt. Konkret sollen unabhängige Vertriebspartner aktiviert und neue Kontakte geknüpft werden. Die Plattform des Traditionsvereins biete dafür Möglichkeiten für persönlichen Austausch, heißt es aus dem Unternehmen.

Tamara Pagel, Vorstandsvorsitzende der Dialog Versicherungen, sagt: „Ein Neuanfang gelingt nur mit Menschen und Partnern, die an gemeinsame Ziele glauben. Als Unternehmen mit Sitz in München fühlen wir uns mit dem Verein eng verbunden. Der TSV München von 1860 steht wie kaum ein anderer Verein für Leidenschaft, Zusammenhalt und den Mut, auch schwierige Phasen erfolgreich zu meistern.“

Dialog nutzt Sportengagement zur Markenpräsenz im Maklermarkt

Das Engagement ist zudem in das Ökosystem Sport der Generali Deutschland eingebettet. Damit profitiert die Dialog nach eigenen Angaben von Erfahrungen des Mutterkonzerns bei der Aktivierung von Sportpartnerschaften. Unter dem Leitgedanken „Freiheit für Sechzig – unterstützt durch Dialog“ wollen beide Seiten gemeinsame Initiativen entwickeln.

Der TSV 1860 München befindet sich nach eigener Darstellung in einer Phase des wirtschaftlichen und sportlichen Neuanfangs. Die Dialog setzt mit dem Einstieg nach eigenen Angaben bewusst auf Werte wie Tradition und regionale Verbundenheit. Als Arbeitgeber in München wolle man zudem junge Talente fördern und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, so Pagel.

Gernot Mang, Präsident des TSV 1860 München, sagt: „Von der ersten Begegnung an hatten wir bei der Dialog das Gefühl, dass dieses Engagement weit über ein klassisches Sponsoring hinausgeht. Es ging nie nur um Sichtbarkeit oder Markenbekanntheit, sondern von Anfang an um den gemeinsamen Willen, eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe aufzubauen.“

Langfristige Ausrichtung mit Bezug zur Fangemeinschaft

Das Sponsoring knüpft dem Verein zufolge auch an das Selbstverständnis des TSV 1860 München als Verein für die Menschen an – intern unter dem Motto „Football for the people“ zusammengefasst. Beide Partner wollen die Verbindung zwischen Verein, Fans und Unternehmen künftig durch konkrete Maßnahmen erlebbar machen.

Mang ergänzt: „Wir sind stolz, mit der Dialog einen starken, verlässlichen und zukunftsorientierten Partner an unserer Seite zu wissen. Gemeinsam wollen wir den TSV München von 1860 weiterentwickeln, neue Perspektiven schaffen und die Zukunft unseres Vereins mit Mut, Vertrauen und Begeisterung gestalten.“