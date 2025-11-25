Tamara Pagel übernimmt: Generali Deutschland bündelt Maklervertrieb in neuem Vorstandsressort

Die Generali Deutschland richtet ihr Maklergeschäft neu aus und schafft dazu ein eigenes Vorstandsressort. Ab dem ersten Januar 2026 übernimmt Tamara Pagel die Funktion der Chief Business Officer Broker. Sie verantwortet damit konzernweit den Maklervertrieb und bleibt zugleich CEO der Dialog Versicherungen.

Mit der neuen Struktur bündelt die Generali Deutschland die Steuerung des Maklerkanals und will damit die organisatorische Ausrichtung klarer fassen. Pagel ist seit 2009 im Unternehmen tätig und hat verschiedene Führungsaufgaben übernommen. Seit April 2025 führt sie als Vorstandsvorsitzende die Dialog Lebensversicherungs-AG und die Dialog Versicherung AG und begleitet deren Neuausrichtung als Maklerversicherer.

Parallel hat der Aufsichtsrat der Generali Deutschland mehrere Vorstandsmandate frühzeitig verlängert. Betroffen sind Dr. Melanie Kramp-Gerstner als Chief Customer Officer, Marcela Středová als Chief Risk Officer sowie Edoardo Malpaga als Chief Financial Officer. Der Aufsichtsrat bestätigt damit das Vertrauen in die laufende Arbeit der Vorstandsmitglieder und setzt auf Stabilität im Führungsteam.

CEO Stefan Lehmann begrüßt die personellen Entscheidungen ausdrücklich. „Ich heiße Tamara Pagel im Vorstand der GD AG herzlich willkommen. Mit ihrer umfassenden Expertise hat sie bereits maßgeblich zur Neupositionierung der Dialog Versicherungen beigetragen und wird den eingeschlagenen Kurs des profitablen Wachstums im Maklergeschäft weiter fortsetzen“, heißt es. Weiter erklärt er: „Zudem freue ich mich sehr, dass der Aufsichtsrat die Mandate von Melanie Kramp-Gerstner, Marcela Středová und Edoardo Malpaga verlängert hat. Dies ist ein klares Signal für die Fortsetzung unseres strategischen Kurses und bestätigt ihre bisher erfolgreiche Arbeit.“

Zustimmung der Aufsicht steht aus

Alle Personalentscheidungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mit der Neuordnung im Vorstand und den verlängerten Mandaten stellt die Generali Deutschland die Weichen für die Fortführung ihrer strategischen Ausrichtung.