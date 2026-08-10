Bitcoin ignoriert Konjunktursignale – wie lange noch?

Der US-Fertigungssektor befindet sich in robuster Expansionsphase, angetrieben durch starke KI-Infrastruktur-Investitionen und positive Exportdaten aus Taiwan. Doch Bitcoin hat bislang nicht reagiert – eine rätselhafte Abweichung, die Jahrzehnte historischer Korrelationsmuster widerlegt, wobei sich verbessernde Marktindikatoren andeuten könnten, dass sich dies ändern könnte.



Das Paradoxon: Fertigungsstärke trifft auf Bitcoin-Schwäche

Der Fertigungs-ISM hat sich im August merklich gestärkt, gestützt durch robuste KI-Infrastruktur-Ausgaben und positive globale Handelssignale. Der Index liegt nun fest über 52, ein Niveau, das er seit mehreren Monaten behauptet. Historisch gesehen ist jede nachhaltige Bewegung über dieses Niveau nach einer Kontraktion einer starken Bitcoin-Preis-Beschleunigung vorangegangen. Die aktuelle Abweichung ist ungewöhnlich.

Die Varianzanalyse deutet darauf hin, dass Bitcoin primär von makroökonomischen Fundamentaldaten und globalem Wachstum angetrieben wird – Faktoren, die logischerweise mit der Fertigungsstärke korrelieren sollten. Sollte diese Beziehung Bestand haben, sollte Bitcoin auf die laufenden Verbesserungen der Wirtschaftsaktivität letztendlich positiv reagieren. Vorerst bleibt die Reaktion jedoch aus, gehemmt durch schwaches Investoreninteresse. Die Marktmigration zu KI spielt eine Rolle, obwohl dieser überlagerte Trade selbst erste Ermüdungserscheinungen zeigt. Die Stimmung gegenüber Kryptowährungen bleibt deprimiert, mit Bewertungskennzahlen auf Niveaus, die typisch für die späteren Phasen eines Bärenmarkts sind.

Lebenszeichen: Der Weg zur Erholung

Doch nicht alle Signale sind negativ. Es gibt positive Anzeichen: So ist Bitcoin in den letzten 7 Tagen um knapp 3 Prozent gestiegen. ETF-Zuflüsse sind wieder positiv geworden, und die Finanzierungssätze für Perpetual Futures erholten sich im Juli. Der entscheidende Katalysator bleibt eine klarere Verbesserung des Inflationsausblicks – Fortschritte auf diesem Gebiet würden wahrscheinlich zu einem starken Marktaufschwung führen. Obwohl der Bärenmarkt möglicherweise noch nicht vorbei ist, deuten die Gesamtindikatoren darauf hin, dass wir in seine letzte Phase eintreten.

Autor Marc des Ligneris ist Senior Portfolio Manager bei Coinshares.