Munich Private Equity: Mehr als 10.000 Anleger erhalten weitere Auszahlungen

Munich Private Equity kündigt für sechs Private-Equity-Dachfonds weitere Auszahlungen an. Je nach Fonds fließen zehn bis 20 Prozent an die Anleger. Bei einem Fonds ist damit das ursprünglich investierte Kapital vollständig zurückgeführt.

Munich Private Equity hat für 2026 weitere Auszahlungen aus sechs Private-Equity-Dachfonds angekündigt. Die Ausschüttungen liegen je nach Fonds zwischen zehn und 20 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens erhalten insgesamt mehr als 10.000 Privatanleger eine Auszahlung.

Beim Fonds Asia I beträgt die Auszahlung zehn Prozent und erfolgt zum achten Mal. China III schüttet bei seiner sechsten Auszahlung 20 Prozent aus, China IV bei der achten Auszahlung zehn Prozent. Beim Secondary II fließen beim zehnten Mal zehn Prozent an die Anleger. Secondary V zahlt in seiner vierten Runde zehn Prozent aus, Special Situations bei seiner sechsten Auszahlung 15 Prozent.

„Eine einzelne Auszahlung ist erfreulich, wiederholte Auszahlungen sind deutlich aussagekräftiger. Unsere jetzt ausschüttenden Dachfonds zahlen bereits zum vierten, sechsten, achten oder sogar zehnten Mal aus. Das macht sichtbar, wie geschlossene Private-Equity-Fonds funktionieren: Entscheidend ist nicht der einzelne Exit, sondern ein breit gestreutes Produkt, aus dem über die Laufzeit immer wieder erfolgreiche Unternehmensverkäufe zu neuen Auszahlungen führen“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity.

China IV erreicht vollständige Kapitalrückführung

Die sechs Dachfonds befinden sich nach Angaben von Munich Private Equity in der Auszahlungsphase. In dieser Phase werden Rückflüsse aus Unternehmensveräußerungen in Tranchen an die Anleger ausgezahlt, die Auszahlungen enthalten also auch die anteilige Rückführung des Eigenkapitals.

Auf diese Weise wird das ursprünglich investierte Kapital schrittweise zurückgeführt. Beim Dachfonds China IV wird mit der nun angekündigten Auszahlung die vollständige Rückführung des investierten Kapitals erreicht. Weitere künftige Auszahlungen aus diesem Fonds stellen damit Gewinne für die Anleger dar.