Dyrbusch & Uhl setzen auf Partnerschaft mit Blau Direkt

Das Maklerunternehmen Dyrbusch & Uhl mit Standorten in Weiden und Waldsassen gehört rückwirkend zum 1. Januar 2025 zur Blau-Direkt-Gruppe. Damit setzt der Maklerpool seinen strategischen Ausbau in Bayern fort. Erst vor kurzem war mit der WRP Finanzconsult GmbH ein weiteres regionales Unternehmen beigetreten.

Geschäftsführer Tobias Dyrbusch bleibt in seiner Position und führt das operative Geschäft weiter. Andreas Uhl unterstützt künftig in beratender Funktion. Peter Dyrbusch zieht sich nach langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand zurück. Sämtliche Mitarbeiter sowie die beiden Standorte werden übernommen.

„Durch die Integration in die Blau-Direkt-Systemwelt können wir unsere administrativen Abläufe erheblich verschlanken und uns stärker auf unsere Kunden konzentrieren“, so Tobias Dyrbusch. Auch von Seiten des Maklerpools wird der Schritt begrüßt. „Wir freuen uns, nach WRP nun ein weiteres starkes Maklerunternehmen aus der Oberpfalz in unserer Gruppe willkommen zu heißen“, sagt Efstratios Bezas, Ruhestandsexperte bei Blau Direkt.