Erben ohne Testament: Welche Risiken oft übersehen werden

Sätze wie „Bei uns passt die gesetzliche Erbfolge“ oder „Wir errichten ein Berliner Testament, das passt schon!“ bereiten uns als Experten richtig Sorgen. Wir setzen uns mit diesen Themen bei der Ausbildung zum GenerationenBerater IHK und zum Testamentsvollstrecker IHK auseinander und kennen unzählige Situationen, die uns die kooperierenden Anwälte und ausgebildeten Berater aus ihrem Alltag berichten.

Da ist beispielsweise der geschiedene Vater mit Haus und Geldvermögen, der damit seinen Nachlass für seine einzige Tochter für geklärt hält. Doch er ist sich nicht im Klaren, was passieren wird. Folgende Erschwernisse werden auf die trauernde Tochter zukommen:



Verfügung über den Nachlass

Die Auszahlung des Erbes wird einige Monate dauern und Kosten des Erbscheins kommen auf die Erbin zu. Bis dahin werden sämtlich Guthaben gesperrt. Sie muss bei Banken, Fondsgesellschaften und für das Grundbuchamt nachweisen, dass sie die alleinige Erbin ist. Dazu wird sie bei Gericht einen Erbschein beantragen. Das dauert je nach Auslastung des zuständigen Amtsgerichtes mehrere Monate. Lediglich die Kosten, die im Zusammenhang mit der Trauerfeier entstehen, kann sie vom Konto des Vaters zahlen, nicht die des Erbscheins und die der notwendigen eidesstattlichen Erklärung. Die Kosten belaufen sich bei einem Nachlass von einer Million Euro auf rund 3.500 Euro.



Erbschaftsteuer

Der Staat erbt mit: Es wird (vermeidbare) Erbschaftsteuer fällig. Als Tochter beträgt der Freibetrag für die Erbschaftsteuer 400.000 Euro. Für die restlichen 600.000 Euro werden 15 Prozent Steuern, also weitere 90.000 Euro, die ihr möglicherweise nicht zur Verfügung stehen, fällig. Die Fristen betragen wie folgt:

Anzeige ans Finanzamt: drei Monate ab Kenntnis

Abgabe der Steuererklärung. ein Monat nach Aufforderung

Zahlung nach Beschied: ein Monat ab Bekanntgabe

Je nach Schnelligkeit der Anzeige und der Bearbeitung beim Finanzamt kann also es also ein paar Wochen oder auch Monate dauern, bis die Zahlung zu leisten ist. Die unwahrscheinliche Ausnahme einer Steuerreduzierung ist, dass die Tochter das Familienheim zu ihrem ersten Wohnsitz erklärt. In diesem Fall ist das Familienheim (bis zu einer Fläche vom maximal 200 Quadratmetern) steuerfrei, wenn sie zeitnah einzieht und es mindesten zehn Jahre bewohnt.



Fazit: Konten werden gesperrt bis nach einigen Monaten der Erbschein vorliegt. Unnötige Kosten, vor allem durch vermeidbare Erbschaftsteuer, deren Zahlung unter Umständen fällig wird, bevor das Guthaben aus den Konten verfügbar ist.

Wie wäre die Situation der Tochter gewesen, wenn der Vater Vorbereitungen getroffen hätte?

Verfügung über den Nachlass

Sie hätte nach Vorlage des eröffneten Testaments über das Geldvermögen verfügen können. Bei einem handschriftlichen Testament wäre der Erbschein nur zur Umschreibung der Immobilie erforderlich gewesen, was nicht zeitkritisch ist.

Erbschaftsteuer

Hätte sich der Vater damit auseinandergesetzt und gesehen, dass Steuern seinen Nachlass um rund 90.000 Euro schmälern und auf die geliebte Tochter zudem Unannehmlichkeiten und eine lange Wartefrist bis zur Verfügbarkeit des Vermögens zukommen, hätte er wahrscheinlich gehandelt.

Es gibt verschiedene Instrumente, um die Nachteile im konkreten Fall einzudämmen:

Testament von einem Juristen, das nach Eröffnung das Geldvermögen verfügbar macht

Supervermächtnis: Falls die Tochter zum Todeszeitpunkt des Vaters Kinder hat, können weitere 200.000 Euro pro Abkömmling steuerfrei vererbt werden.

Nießbrauch für liquides Vermögen und für Immobilien: Sowohl das Depot als auch das Familienheim kann lebzeitig an die Tochter verschenkt werden und der Vater zieht lebenslang den Nutzen daraus: so erhält er beispielsweise die Kapitalerträge und kann weiterhin in dem Haus wohnen. Besonders Vorsichtige erhalten bei der Übergabe eine Vollmacht vom Beschenkten, um notfalls eine Rückübertragung unkompliziert vornehmen zu können.

Nachdem zehn Jahre ab Schenkung vergangen sind, steht der Freibetrag wieder umfänglich zur Verfügung. Zudem wird der Wert der Schenkung um den Nießbrauch gemindert.

Vertragsgestaltungen: Versicherungsunternehmen bieten verschiedene Möglichkeiten an, um Vermögen jetzt, zum Todeszeitpunkt oder darüber hinaus in die nächste Generation zu bringen. Zudem kann man statt Kapital- auch steueroptimiert Rentenleistungen verschenken. Ziel ist neben Sicherheit immer die Steueroptimierung.



Fazit: Mit vorausschauender Planung ist es in den meisten Situationen möglich, den gesamten Nachlass steuerfrei in die nächste Generation zu bringen und die sofortige Verfügbarkeit des Nachlasses zu schaffen.

Margit Winkler ist Geschäftsführerin des Deutschen Privatinstituts Generationenberatung.











