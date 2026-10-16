EZB genehmigt Commerzbank-Unicredit-Übernahme: Das bedeutet die Entscheidung

Die EZB hat den entscheidenden Schritt zur Commerzbank-Unicredit-Übernahme freigegeben. Die italienische Großbank darf die 30-Prozent-Schwelle überschreiten und ihren Anteil ohne Obergrenze weiter aufstocken. Was das für Aktionäre und Beschäftigte bedeutet, zeigt der Überblick.

Die Europäische Zentralbank hat der italienischen Großbank Unicredit die Kontrollübernahme der Commerzbank gestattet. Das teilte das Institut mit. Mit der Freigabe ist die entscheidende Phase der Commerzbank-Unicredit-Übernahme erreicht. Die EZB-Bankenaufsicht lässt Unicredit die Schwelle von 30 Prozent der Kapitalbeteiligung überschreiten und erlaubt eine weitere Aufstockung ohne Obergrenze.

Unicredit bezeichnete die Entscheidung als bedeutsamen Meilenstein bei der Commerzbank-Übernahme. Die Aufsicht bestätige damit ihre positive Einschätzung der Transaktion. Zudem unterstreiche sie das Vertrauen in die wirtschaftliche Stärke des Konzerns innerhalb des europäischen Bankensektors, erklärte das Unternehmen.

Noch ausstehende aufsichtsrechtliche Schritte und Bedingungen für den endgültigen Abschluss des Angebots sollen nach Unternehmensangaben bis zum Jahresende erledigt sein. Danach verfügt Unicredit voraussichtlich über etwa die Hälfte der Stimmrechte bei der Commerzbank und kann damit die Kontrolle über die Bank übernehmen.

Ursprung der Commerzbank-Unicredit-Übernahme: Das Angebot vom Mai

Der aktuelle Fortschritt bei der Commerzbank-Unicredit-Übernahme geht auf ein Angebot vom Mai zurück. Die Mailänder Bank hatte damals ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt. Dadurch sicherte sie sich Zugriff auf fast die Hälfte der Anteile am Dax-Konzern - teils direkt, teils über komplexe Finanzkonstruktionen. Der entscheidende offene Punkt für den Vollzug des Aktientauschs war die Zustimmung der EZB. Nach Abschluss der verbleibenden Verfahren steigt der Beteiligungsanteil, den Unicredit an der Commerzbank hält, von aktuell knapp 30 Prozent auf künftig fast 50 Prozent.

Kennzahl Wert Unicredit-Anteil an Commerzbank aktuell knapp 30 Prozent Unicredit-Anteil nach Abschluss der Übernahme rund 50 Prozent Beteiligung des Bundes an der Commerzbank gut 13 Prozent Commerzbank-Beschäftigte weltweit (Vollzeitkräfte) rund 40.000 Quelle: dpa-AFX

EZB befürwortet grenzüberschreitende Bankenfusionen

Die EZB-Bankenaufsicht kontrolliert die größten Geldhäuser im Euroraum. Mit der aktuellen Entscheidung vollzieht die Aufsicht einen weiteren Schritt bei der Commerzbank-Unicredit-Übernahme. Sie hat wiederholt erklärt, grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von Banken im Euroraum zu unterstützen, um den EU-Binnenmarkt zu stärken.

Unicredit darf nun zusätzliche Commerzbank-Aktien frei am Markt erwerben. Ein weiteres Übernahmeangebot wäre ebenfalls möglich, allerdings wegen der üblichen Übernahmeprämie kostspielig.

Zwei Jahre Werben um die Commerzbank

Seit rund zwei Jahren bemüht sich Unicredit um die Commerzbank. Trotz Widerstands aus Deutschland hat die Bank ihren Anteil kontinuierlich ausgebaut. In Deutschland ist die Mailänder Bank bereits über die Hypovereinsbank präsent. Sie sieht bei einem Zusammenschluss Potenzial für Einsparungen im Milliardenbereich, verbunden mit dem Abbau mehrerer Tausend Stellen. Unicredit und Commerzbank führen inzwischen Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.

Commerzbank-Unicredit-Übernahme: Bund pocht auf Jobsicherheit und Standort Frankfurt

Der Bund hält gut 13 Prozent an der Commerzbank und kann deshalb mitreden. Er möchte betriebsbedingte Entlassungen bei dem Dax-Unternehmen, das weltweit rund 40.000 Vollzeitstellen zählt, nach Möglichkeit vermeiden. Zudem soll die Commerzbank weiterhin als an der Börse gelistetes Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt bestehen und ihr starkes Geschäft mit dem Mittelstand fortführen.