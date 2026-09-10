EZB-Leitzinserhöhung: Einlagensatz steigt auf 2,5 Prozent

Mit der zweiten Leitzinserhöhung in Folge beendet die EZB ihren zweijährigen Senkungskurs endgültig: Der Einlagensatz steigt auf 2,5 Prozent. Auslöser sind die Spannungen im Nahen Osten und steigende Energiepreise. Was die Entscheidung für Finanzierungen, Spareinlagen und Kapitalanlagen bedeutet.

Die Europäische Zentralbank hat ihre Zinswende bestätigt. Am 10. September 2026 hob der EZB-Rat alle drei Leitzinsen um 25 Basispunkte an – die zweite EZB-Leitzinserhöhung in Folge. Der Einlagensatz, an dem sich die Geldpolitik der Notenbank seit 2024 vorrangig ausrichtet, steigt von 2,25 auf 2,50 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz klettert von 2,40 auf 2,65 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz von 2,65 auf 2,90 Prozent. Die neuen Sätze gelten ab dem 16. September 2026.

Für Sparer, Kreditnehmer und institutionelle Anleger markiert die Entscheidung eine Zäsur. Nach zwei Jahren sinkender Zinsen ist der geldpolitische Rückenwind vorerst vorbei.

Zweiter Zinsschritt nach langer Pause

Bereits im Juni 2026 hatte der EZB-Rat den Einlagensatz erstmals seit drei Jahren wieder angehoben – von 2,00 auf 2,25 Prozent. Damit endete ein mehr als eineinhalbjähriger Zinssenkungszyklus, der die Notenbank von einem Höchststand von 4,00 Prozent im Jahr 2023 bis auf 2,00 Prozent im Sommer 2025 geführt hatte. Die aktuelle EZB-Leitzinserhöhung bestätigt nun, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelte, sondern um den Beginn eines neuen, restriktiveren Kurses.

Warum die EZB erneut erhöht

Auslöser für den jüngsten Zinsschritt sind laut übereinstimmenden Marktberichten in erster Linie die wieder aufgeflammten Spannungen im Nahen Osten und der dadurch ausgelöste Anstieg der Energiepreise. Die Teuerung in der Eurozone, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex, beschleunigte sich im August auf rund 3,3 Prozent – den höchsten Stand seit fast drei Jahren.

Die EZB begründete ihre Entscheidung in der Mitteilung mit anhaltendem Preisdruck und erklärte, die Inflation bleibe „für einen längeren Zeitraum deutlich über dem Zielwert“. Anders als in früheren Zyklen geht der aktuelle Preisdruck damit nicht von einer überhitzten Binnennachfrage aus, sondern von geopolitisch bedingten Kostenschocks.

Was die Projektionen zeigen

Die EZB-Volkswirte rechnen für die Gesamtinflation im Euroraum mit 3,0 Prozent im laufenden Jahr, 2,5 Prozent für 2027 und 2,1 Prozent für 2028. Gegenüber der Prognose vom Juni blieb der Wert für 2026 unverändert, während die Schätzungen für 2027 und 2028 nach oben revidiert wurden. Bei der Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel erwartet die Notenbank 2,5 Prozent für 2026, 2,6 Prozent für 2027 und 2,3 Prozent für 2028.

Zugleich hob die EZB ihre Wachstumsprognose an: Für 2026 rechnet sie mit einem Plus von 0,9 Prozent, für 2027 mit 1,4 Prozent und für 2028 mit 1,5 Prozent. Begründet wird dies mit einer „größer als erwarteten Widerstandsfähigkeit“ der Wirtschaft im Euroraum. Marktbeobachter verweisen zudem auf ein zuletzt beschleunigtes Quartalswachstum – belastbare, von Eurostat bestätigte Werte lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung allerdings noch nicht vor.

Parallel dazu laufen die Reinvestitionen aus dem Anleihekaufprogramm APP und dem Pandemie-Notfallprogramm PEPP weiter zurück. Die EZB reinvestiert fällig werdende Tilgungsbeträge nicht mehr, wodurch sich die Bilanzsumme „in einem gemessenen und vorhersehbaren Tempo“ verringert.

Kein vorgezeichneter Zinspfad

Trotz des zweiten Zinsschritts in Folge vermied es die EZB, sich auf einen weiteren Kurs festzulegen. Der Rat verfolgt laut Mitteilung einen „datenabhängigen, sitzungsbezogenen Ansatz“ und legt sich „nicht auf einen bestimmten Zinspfad fest“. Zu Abstimmungsverhältnissen oder abweichenden Voten innerhalb des Rats äußerte sich die Notenbank nicht.

Am Terminmarkt rechnen Investoren dennoch mit weiteren Anhebungen: Swap-Sätze preisten zuletzt EZB-Leitzinsen von rund 3,0 Prozent auf Sicht der kommenden zwölf Monate ein. Das ist ausdrücklich eine Markterwartung und keine EZB-Prognose. Ob der Rat diesen Pfad tatsächlich einschlägt, bleibt nach der bewusst offen gehaltenen Kommunikation der Notenbank unsicher.

EZB-Leitzinserhöhung: Was sich für Sparer und Kreditnehmer ändert

Nach zwei Jahren sinkender Zinsen dreht sich der Trend. Banken können höhere Leitzinsen grundsätzlich an ihre Kunden weitergeben – sowohl auf der Einlagenseite bei Tagesgeld und Festgeld als auch bei Baufinanzierungen und Konsumentenkrediten. Wie schnell und in welchem Umfang einzelne Institute die Anhebung tatsächlich umsetzen, unterscheidet sich jedoch von Haus zu Haus und lässt sich pauschal nicht beziffern.

Für Finanzberater und Vermögensverwalter bedeutet die EZB-Leitzinserhöhung, dass sich das Umfeld für verzinsliche Anlagen weiter verbessert. Gleichzeitig verteuern sich die Finanzierungskosten für fremdkapitalintensive Investments, etwa im Immobilienbereich. Versicherer wiederum profitieren mittelfristig von höheren Zinsen auf der Kapitalanlageseite, was sich unter anderem auf die Verzinsung klassischer Lebensversicherungen auswirken kann.

Von einem Höchststand von 4,00 Prozent im Sommer 2023 hatte die EZB den Einlagensatz in mehreren Schritten bis auf 2,00 Prozent im Juni 2025 gesenkt. Es folgte gut ein Jahr Stillstand, ehe die Notenbank im Juni 2026 erstmals wieder erhöhte. Die kommenden Konjunktur- und Inflationsdaten, insbesondere die weitere Entwicklung der Energiepreise, dürften nun darüber entscheiden, ob es bei zwei Zinsschritten bleibt oder ob 2027 weitere folgen.