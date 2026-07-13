Vanguard beruft Rachel Baxter zur Investmentchefin für Europa

Vanguard hat Rachel Baxter zur Head of Investment Management für Europa ernannt. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie das Portfoliomanagement, Investment Research, Capital Markets und Trading sowie die Leitung des europäischen Bond-Index-Teams.

Die European Investment Management Group von Vanguard verwaltet Vermögenswerte von rund 615 Milliarden US-Dollar, die im Vereinigten Königreich und Europa domiziliert sind. Baxter wird von London aus tätig sein. Sie folgt auf Geoff Parish, der in die USA zurückkehrt und dort die Position des Global Head of Fixed Income Indexing übernimmt.

Rachel Baxter war zuletzt Co-Head des U.S. Bond Index Teams von Vanguard. In dieser Funktion leitete sie ein multidisziplinäres Team, das Vermögenswerte von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar in Investmentfonds, ETFs und Dachfonds verwaltet.

Erfahrung im Anleihemanagement

Vor ihrer bisherigen Aufgabe war Baxter Portfoliomanagerin im Global Bond Index Team von Vanguard. Darüber hinaus war sie in verschiedenen Funktionen für globale Fixed-Income-Anlagestrategien, den Portfolioaufbau sowie das Credit Research für europäische Unternehmensanleihen verantwortlich.

Jon Cleborne, Head of Europe bei Vanguard, sieht in der Personalie einen wichtigen Schritt für den weiteren Ausbau des Europageschäfts. „Vanguard hat ein bedeutendes internationales Investmentangebot aufgebaut, wobei das Vereinigte Königreich und Europa im Rahmen unserer globalen Kompetenzen in den Bereichen Portfoliomanagement, Trading und Research eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wir sehen erhebliche Chancen für weiteres Wachstum und werden weiterhin in Produkte, Expertise und Infrastruktur investieren, um unsere Kunden langfristig zu unterstützen.“

Mit Blick auf die neue Leiterin des europäischen Investment Managements ergänzt Cleborne: „Rachel bringt eine außergewöhnliche Kombination aus Investmentexpertise, Führungserfahrung und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden mit. Damit ist sie bestens positioniert, die nächste Entwicklungsphase unseres Europageschäfts zu gestalten.”