Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: Aigner, Impuls, TOP, Factum

Im Rahmen der Hitliste der Finanzvertriebe 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten, die im Artikel nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Cash. bringt sie sukzessive in voller Länge. Heute: Die Spezialvertriebe Aigner, Impuls, TOP, Factum.

Aigner Immobilien (Spezialvertriebe, Rang 2):

„Die Aigner Immobilien GmbH hat den bisherigen Rekordumsatz von über 26 Millionen Euro im Jahr 2025 gehalten und kann erneut ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr verzeichnen. Trotz immer noch herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und eines volatilen Marktumfelds konnte das Immobilienunternehmen in den meisten Bereichen Steigerungen sowie Rekordzahlen bei den eigenen Dienstleistungsangeboten verzeichnen. Vor allem der Vertrieb wurde ausgebaut. Insgesamt sind nun 165 Mitarbeiter bei der Aigner Immobilien GmbH beschäftigt. Ein weiteres Wachstum ist geplant.

‚Höchste Qualität, ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum, Fachkompetenz in allen Abteilungen, transparente Abläufe sowie ein großes Verständnis für Kundenbedürfnisse – das sind die Kernelemente, auf denen der Ruf der Aigner Immobilien GmbH seit über drei Jahrzehnten gründet. Deshalb befindet sich unser Unternehmen kontinuierlich auf Wachstumskurs und legt auch in einem schwierigen Marktumfeld stets starke Bilanzen vor‘, sagt Thomas Aigner, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter des Immobilienunternehmens.

‚Natürlich werden wir im laufenden Jahr alles daransetzen, unsere Rekordergebnisse zu halten bzw. an der ein oder anderen Stelle noch zu übertreffen‘, sagt Geschäftsführerin Jenny Steinbeiß. Man plane zudem den weiteren Ausbau des Personals sowie die räumliche Erweiterung des Standortes in München-Schwabing. Zudem begeht das Unternehmen in diesem Jahr sogar gleich zwei Jubiläen: Aigner Immobilien wird 35 Jahre und die Investmentabteilung 15 Jahre alt.“

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