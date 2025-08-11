Newsletter
Fonds Finanz steigert Umsatz auf Rekordniveau

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Die Fonds-Finanz-Geschäftsführung: Christine Schönteich und Norbert Porazik
Foto: Fonds Finanz
Christine Schönteich und Norbert Porazik

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz hat 2024 erneut kräftig zugelegt – bei Umsatz, Gewinn und Rohertrag.

Fonds Finanz hat das Geschäftsjahr 2024 mit neuen Bestmarken abgeschlossen. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 341,2 Millionen Euro, nach 292,4 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern legte um 25 Prozent auf 13,9 Millionen Euro zu. Auch der Rohertrag kletterte deutlich – um 13 Prozent auf 74,6 Millionen Euro.

In den Kernbereichen Versicherung und Investment erzielte das Unternehmen Provisionserlöse von 334,7 Millionen Euro, ein Plus von 16 Prozent. Das Eigenkapital blieb mit 15,2 Millionen Euro stabil. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der Maklerpool 473 Mitarbeitende.

„Die Geschäftszahlen 2024 bestätigen unsere nachhaltige Wachstumsstrategie“, erklärte Geschäftsführerin Christine Schönteich. Der Fokus auf Servicequalität, digitale Lösungen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Maklern habe sich ausgezahlt.

Mit Blick auf die Branche betonte Geschäftsführer Norbert Porazik den tiefgreifenden Wandel durch Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Fonds Finanz habe diesen Umbruch aktiv mitgestaltet. Die Maßnahmen zur Automatisierung und Skalierung hätten nicht nur die Gewinne gesteigert, sondern auch die Kostenstruktur nachhaltig verbessert. „Skalierbarkeit ist für uns kein reines Effizienzthema – sie ist ein zentrales Element unserer Strategie, um zukunftsfähig zu bleiben, Innovationen schneller umzusetzen und unsere Makler noch gezielter zu unterstützen.“

