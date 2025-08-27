Newsletter
Fotovoltaik und Elektronik: Diese Versicherer überzeugen Vema-Makler

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Smarterpix
Die Vema-Favoriten in der Fotovoltaik und Elektronik

Welche Anbieter genießen bei Maklern das größte Vertrauen, wenn es um Fotovoltaik- und Elektronikversicherungen geht? Die Vema hat ihre Partnerbetriebe befragt. Welche Gesellschaften in den Bereichen Qualität, Preis und Service vorne liegen.

Über vier Millionen Fotovoltaikanlagen sind in Deutschland installiert – Tendenz steigend. Parallel dazu wächst der Bedarf an passender Absicherung. In einer aktuellen Umfrage hat die Maklergenossenschaft Vema ihre Partnerbetriebe nach den favorisierten Versicherern in den Sparten Fotovoltaik- und Elektronikversicherung befragt.

Bei den Fotovoltaikversicherungen führt Helvetia mit einem Stimmenanteil von 31,63 Prozent das Ranking an. Der Versicherer bietet sein Produkt im Rahmen eines Vema-Deckungskonzepts an. Auf Platz zwei folgt die Oberösterreichische Versicherung mit 13,44 Prozent, ebenfalls mit einem Vema-Deckungskonzept. Den dritten Rang belegt die Allianz mit 10,54 Prozent.

Die Top-Ten in der Fotovoltaikabsicherung Quelle: Vema

Die Favoriten in der Elektronikversicherung

Auch in der Elektronikversicherung wurden klare Favoriten genannt. Hier liegt die Alte Leipziger mit 20,29 Prozent vorne, ebenfalls vertreten durch ein Vema-Deckungskonzept. Die Gothaer belegt mit 12,47 Prozent Platz zwei. Knapp dahinter folgt Helvetia mit 11,25 Prozent.

Die Top-Ten in der Elektronikversicherung Quelle: Vema

Hintergrund

Die Vema befragt ihre Partnerbetriebe regelmäßig zu Produktqualität, Antragsbearbeitung, Policierung sowie Erfahrungen im Leistungsfall und zur Erreichbarkeit der Anbieter. Um Verzerrungen durch Einzelerlebnisse zu vermeiden, dürfen die Teilnehmer nur ihre drei bevorzugten Versicherer nennen.

