Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Frühstart-Rente rückt Kindervorsorge in den Fokus – Finanztip vergleicht Juniordepots

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Frühstart-Rente,
Foto: Cash. ChatGPT
Frühstart-Rente: Die staatliche Hilfe kann nur ein Baustein in der Altersvorsorge sein.

Mit dem geplanten Start der Frühstart-Rente im Jahr 2026 gewinnt die langfristige Geldanlage für Kinder an Bedeutung. Eine Analyse von Finanztip zeigt, welche Juniordepots kostengünstiges und strukturiertes ETF-Sparen ermöglichen. Warum frühes Investieren entscheidend ist und was ein gutes Kinderdepot ausmacht, erläutert der Geldratgeber im Detail.

Die früh angekündigte Frühstart-Rente von Union und SPD lenkt den Blick vieler Familien auf die Altersvorsorge ihrer Kinder. Ab 2026 soll eine staatliche Unterstützung greifen, deren genaue Ausgestaltung noch offen ist. Geplant sind monatlich zehn Euro Förderung für Kinder zwischen sechs und siebzehn Jahren. Für Finanztip steht aber fest, dass die staatliche Hilfe nur ein Baustein sein kann. „Unabhängig von der staatlichen Förderung ist ein Juniordepot mit einem weltweiten Aktien-ETF die beste Möglichkeit, für den Nachwuchs vorzusorgen“, sagt Nadine Graf, Geldanlage-Expertin bei Finanztip.

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhalten Kinder die Förderung durchgängig bis zur Volljährigkeit, kommen für zwölf Jahre Einzahlungen von insgesamt 1.440 Euro zusammen. Bei einer Anlage in einen global aufgestellten Aktien-ETF und Wiederanlage der Ausschüttungen könnten zum achtzehnten Geburtstag etwa 2.090 Euro im Depot stehen – vor Steuern. Ohne weitere Einzahlungen würde dieser Betrag bei einem langfristigen ETF-Wertzuwachs bis zum Rentenalter einen Depotwert von 73.067 Euro ergeben.

Sparstrategien für langfristigen Vermögensaufbau

Graf weist darauf hin, dass für einen spürbaren Ausgleich späterer Rentenlücken zusätzliche Sparbeträge erforderlich sind. Zahlt eine Familie monatlich hundertfünfzig Euro in einen weltweit gestreuten Aktien-ETF ein, ergibt sich nach zwölf Jahren ein Depotwert von rund 31.300 Euro – unterstellt wird dabei eine durchschnittliche Rendite von sechs Prozent pro Jahr.

Finanztip kommt in der Analyse zu dem Ergebnis, dass sich eine solche Rendite mit breiten Welt-ETFs langfristig realisieren lässt. Führt das Kind den Sparplan später selbst weiter, kann bis zum Rentenalter ein Vermögen von über einer Million Euro entstehen.

Was ein gutes Kinderdepot leisten muss

Für die Auswahl eines passenden Juniordepots sollten Eltern die Konditionen der Anbieter genau prüfen. „Wer ein Depot für sein Kind eröffnen möchte, sollte sich die einzelnen Funktionen der Anbieter genau anschauen“, so Graf. Wesentlich sind gebührenfreie Depotführung, niedrige Handelskosten und stabile Konditionen auch nach Erreichen der Volljährigkeit. Zudem sollten sowohl Einmalanlagen als auch Sparpläne möglich sein. Die automatische Abführung der deutschen Abgeltungssteuer zählt zu den weiteren wichtigen Kriterien.

Finanztip hat dreizehn Juniordepots untersucht, die diese verbraucherorientierten Anforderungen erfüllen und bundesweit abschließbar sind. Acht Anbieter ermöglichen nach Einschätzung des Geldratgebers kostengünstiges und unkompliziertes ETF-Sparen. Dazu gehören Scalable Capital, Finanzen.net Zero, Flatex, ING, Consorsbank, S Broker und Comdirect. Die vollständigen Ergebnisse sind im aktuellen Finanztip-Vergleich abrufbar.

Wichtige Schritte bei der Eröffnung

Für die Depoteröffnung benötigen Eltern unter anderem die Steuer-ID und die Geburtsurkunde des Kindes. Um steuerliche Vorteile zu nutzen, sollte das Depot auf den Namen des Kindes laufen. Nur dann kann der eigene Sparerpauschbetrag genutzt werden, der auch minderjährigen Kindern ohne eigenes Einkommen zusteht. „Die Eltern verwalten das Depot dann, bis das Kind 18 Jahre ist, ab dann verfügt das Kind darüber“, so Graf. Sie betont zugleich: „Auch vor der Volljährigkeit gehört das Geld dem Kind, die Eltern können es also nicht anderweitig verwenden.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/fruehstart-rente-rueckt-kindervorsorge-in-den-fokus-finanztip-vergleicht-juniordepots-707469/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.