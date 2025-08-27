Führungswechsel bei Debeka Bausparkasse: Weber folgt auf Phlippen

Die Debeka Bausparkasse vollzieht zum 1. September einen Wechsel im Vorstand. Jörg Phlippen tritt nach über zwei Jahrzehnten in den Ruhestand. Der 63-Jährige war seit 2002 Mitglied des Vorstands und hat in dieser Zeit die strategische Entwicklung der Bausparkasse wesentlich geprägt.

Zu seinen Aufgaben gehörten die Optimierung der Kredit- und Bausparprozesse sowie die Erweiterung der Produktpalette. Unter seiner Führung entwickelte sich die Gesellschaft zu einem wichtigen Pfeiler innerhalb der Debeka-Gruppe.

Mit seinem Abschied übernimmt Alexander Weber die Verantwortung im Vorstand. Der 32-Jährige stammt aus Koblenz und ist bereits seit seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre eng mit der Debeka verbunden. Als Hauptabteilungsleiter und Prokurist in der Kreditabteilung sammelte er umfassende Erfahrungen im Anlagemanagement und in der Baufinanzierung.

„Für unsere Kunden und Mitarbeitenden möchte ich Innovation gezielt einsetzen und dabei echte Mehrwerte schaffen“, sagt Weber zu seinem Amtsantritt. Damit deutet er an, dass er die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen, aber zugleich neue Impulse setzen will.

Auch Phlippen zeigt sich überzeugt, dass die Bausparkasse mit dem Generationswechsel gut aufgestellt ist. „Ich kann mich mit einem guten Gefühl zurückziehen, weil ich weiß, dass mit Alexander Weber ein engagiertes neues Vorstandsmitglied übernimmt, das die Entwicklung der Bausparkasse mit frischen Ideen fortsetzen wird“, betont er.