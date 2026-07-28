Germanbroker.net wächst zweistellig und setzt auf Expansion im Maklermarkt

Die Germanbroker.net AG hat im Geschäftsjahr 2025 ihren Umsatz um 13,49 Prozent auf 32,04 Millionen Euro gesteigert, teilt das Unternehmen mit. Damit übertraf der Maklerverbund die eigene Prognose. Die für das Unternehmen maßgeblichen Nettoerlöse legten um 18,14 Prozent auf 9,12 Millionen Euro zu und erreichten einen neuen Höchststand.

Wichtigster Wachstumstreiber blieb das private Kompositgeschäft, das gegenüber dem Vorjahr um 17,42 Prozent zulegte. Besonders stark entwickelte sich zudem das Gewerbe- und Sachgeschäft mit einem Plus von 47,03 Prozent und leistete damit einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtergebnis.

Vorstand Hartmut Goebel ordnet die Entwicklung ein: „Mit dem Geschäftsjahr 2025 setzen wir unseren nachhaltigen Wachstumskurs erfolgreich fort und konnten unsere Ziele deutlich übertreffen. Die positive Entwicklung bestätigt unsere Strategie und schafft eine starke Basis für weiteres Wachstum.“

Digitalisierung und Beteiligungen im Fokus

Neben dem operativen Geschäft investierte das Unternehmen weiter in die Digitalisierung und den Ausbau neuer Partnernetzwerke. Auch die Beteiligungsgesellschaft Germanpartnership GmbH entwickelte sich positiv. Sie verzeichnete eine anhaltende Nachfrage und setzte erste Unternehmensübernahmen erfolgreich um. Zudem feiert Germanbroker.net 2026 ihr 25-jähriges Bestehen.

Vom Geschäftsergebnis profitieren auch die Makleraktionäre. Die Dividende steigt den Angaben zufolge auf zehn Prozent zuzüglich eines Jubiläumsbonus von 2,5 Prozent. Darüber hinaus beteiligt das Unternehmen seine Mitarbeiter über Bonuszahlungen am Unternehmenserfolg.

Mehr Partnermakler und Pläne für 2026

Zum Jahresende 2025 gehörten rund 690 Partnermaklerhäuser dem Verbund an. Die im Vorjahr gewonnenen neuen Mitglieder konnten vollständig gehalten werden. Mit rund 90 Mitarbeitern sieht sich Germanbroker.net weiterhin in einer führenden Position unter den Maklerverbünden bei der Betreuungsdichte.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt das Unternehmen an, das hohe Ergebnisniveau des Vorjahres zu bestätigen und den Wachstumskurs fortzusetzen. Darüber hinaus soll die geplante Verschmelzung der mit der Charta Börse für Versicherungen AG die Kräfte beider Unternehmen bündeln und die Grundlage für weiteres gemeinsames Wachstum schaffen.