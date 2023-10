Gothaer: Mittwoch gefährlicher als Freitag der 13.

Freitag, der 13. steht vor der Tür. Ein Datum, das bei vielen Menschen ein mulmiges Gefühl auslöst. Doch sollte man an diesem Tag wirklich besser im Bett liegen bleiben, um Unglück zu vermeiden? Und was sagt die Schadensstatistik der Gothaer dazu?

Die einen verbringen den Tag wie jeden anderen, den anderen graust es schon seit längerer Zeit vor Freitag, dem 13. Die Furcht kann sich sogar bis zu einer Angst im medizinischen Sinne steigern, Fachbegriff: Triskaidekaphobie (Furcht vor der Zahl 13). Dass diese Angst jedoch unbegründet ist, belegen die Schadenstatistiken der Gothaer.

So weiß Mechthild Oppermann vom Gothaer Schadenscontrolling: „Die Anzahl der gemeldeten Schäden in diesem Jahr beläuft sich im Durchschnitt auf rund 500 pro Tag. An einem Freitag, den 13. können wir kein erhöhtes Schadensaufkommen feststellen“. Dies zeigt auch ein Blick auf den letzten Freitag, den 13. im Januar, der mit 509 gemeldeten Schäden unauffällig war.

Rein statistisch betrachtet sollte man eher den Mittwoch im Blick behalten. An diesem Tag werden bei der Gothaer nämlich die meisten Schäden gemeldet. Es spricht also vieles dafür, Freitag, den 13. als einen Tag wie jeden anderen zu behandeln – und lieber heute ein bisschen besser aufzupassen.