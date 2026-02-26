Hahn Gruppe meldet Rekordplatzierung im Privatkundengeschäft 2025

Im abgelaufenen Geschäftsjahr warb die Hahn Gruppe rund 350 Millionen Euro Eigenkapital von institutionellen Investoren und Privatanlegern ein. Dies war der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre, meldet das Unternehmen.

Der größte Teil des eingeworbenen Eigenkapitals entfiel auf das institutionelle Fondsgeschäft. Hahn warb demnach rund 280 Millionen Euro für zwei neu aufgelegte Spezial-AIF sowie auf einen Bestandsfonds ein. Davon sammelte der Hahn Sierra Food Retail Fonds, ein offener Spezial-AIF mit Fokus auf Lebensmittelmärkte in Portugal, Spanien und Italien, rund 150 Millionen Euro bei sechs institutionellen Investoren ein. Mit der Sierra Food Retail Fonds erschließe die Hahn Gruppe das Segment der versorgungsorientierten Handelsimmobilien erstmals auch für südeuropäische Märkte.

Zudem wurde ein neuer Individualfonds aufgelegt, der bundesweit in Nahversorgungsimmobilien investiert. Mehrere deutsche Versorgungswerke zeichneten im ersten Schritt 110 Millionen Euro Eigenkapital. Weitere rund 20 Millionen Euro wurden im Rahmen einer Aufstockung für den offenen Spezial-AIF German Retail Fund IV eingeworben.

Neue Rekordmarke im Privatkundensegment

Das Neugeschäft im Privatkundensegment entwickelte sich ebenfalls „sehr dynamisch“, heißt es in der Mitteilung. So wurden im Jahresverlauf zwei Publikums-AIF und ein Paragraf 6b-Fonds vermarktet und insgesamt rund 70 Millionen Euro Eigenkapital eingeworben. Die Rekordmarke des Vorjahres von 45 Millionen Euro sei damit deutlich übertroffen worden.

Der Publikums-AIF Hahn Pluswertfonds 182 investiert rund 71 Millionen Euro (inklusive Fremdkapital) in ein Portfolio mit fünf Kaufland-Märkten. Der Hahn Pluswertfonds 183 umfasst ein Investitionsvolumen von über 31 Millionen Euro für ein Fachmarktzentrum in Diez. Ergänzt wurde das Angebot durch einen geschlossenen Spezial-AIF nach Paragraf 6b EStG für professionelle und semi-professionelle Anleger, den Hahn dem Privatkundensegment zurechnet.

Asset Management gestärkt

Im Asset Management gewann die Hahn Gruppe ein Mandat für ein Handelsimmobilienportfolio mit einem Volumen von über 300 Millionen Euro. Insgesamt wurden Immobilien für rund 120 Millionen Euro akquiriert und Handelsimmobilien aus Bestandsfonds für über 30 Millionen Euro veräußert. Das Transaktionsvolumen mit Dritten belief sich damit auf insgesamt rund 150 Millionen Euro (Vorjahr: 90 Millionen Euro).

Mit einer Vermietungsleistung von rund 120.000 Quadratmetern (Vorjahr: 70.000 Quadratmeter) blieb die Vermietungsquote im Fondsportfolio bei rund 99 Prozent. Zum Jahresbeginn 2026 verwaltete die Hahn Gruppe den Angaben zufolge ein Immobilienvermögen von über sieben Milliarden Euro, davon rund vier Milliarden Euro im Management für Dritte.

Mindestens 200 Millionen Euro Investitionen in 2026

Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe, erklärt: „Neben einer sehr positiven Geschäftsentwicklung haben wir 2025 die Basis für weiteres Wachstum geschaffen, insbesondere durch neue Fondsstrategien und zusätzliche Managementmandate.“

Für 2026 plant das Unternehmen die Auflage weiterer Immobilienfonds sowie Investitionen in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. „Ein sich moderat aufhellendes Investitionsumfeld eröffnet attraktive Chancen für sicherheits- sowie cashfloworientierte Anleger. Insbesondere Fachmarktzentren und Lebensmittelmärkte bleiben aufgrund ihrer stabilen Ertragskraft gefragt“, so Kuhlmann.