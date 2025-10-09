Hahn Gruppe startet 6b-Spezial-AIF für Fachmarktzentrum mit Ankermieter Edeka

Die Hahn Gruppe hat mit dem Pluswertfonds 184 – Fachmarktzentrum Korschenbroich ein neues Beteiligungsangebot aufgelegt. Der geschlossene inländische Spezial-AIF richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger und verfügt über ein Gesamtvolumen von rund 22 Millionen Euro. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, ein Unternehmen der Hahn Gruppe.

Das Fondsobjekt ist ein Fachmarktzentrum in Korschenbroich, Nordrhein-Westfalen. Es bietet rund 6.700 Quadratmeter Mietfläche und befindet sich auf einem Grundstück von etwa 8.400 Quadratmetern mit über 340 Pkw-Stellplätzen. Hauptmieter ist die Edeka-Gruppe, die vor Ort ein Edeka-Center betreibt. Ergänzt wird das Angebot durch Aldi, dm und weitere Untermieter, die das Nahversorgungsprofil des Standorts abrunden.

6b-Fonds für steuerlich begünstigte Reinvestitionen

Der Pluswertfonds 184 ist als „Paragraf-6b-Fonds“ konzipiert und richtet sich insbesondere an Unternehmer, Freiberufler, Landwirte, Gewerbetreibende sowie Kapital- und Personengesellschaften. Diese können Gewinne (Aufdeckung stiller Reserven) aus dem Verkauf betrieblicher Immobilien steuerlich begünstigt reinvestieren (Paragraf 6b/6c Einkommenssteuergesetz).

Das Eigenkapitalvolumen des Fonds beträgt rund zehn Millionen Euro. Die Laufzeit ist bis zum 31. Dezember 2040 geplant. Anleger können sich ab einem Mindestbetrag von 200.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio beteiligen.