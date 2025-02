Hahn Gruppe will 2025 mindestens 250 Millionen Euro in Immobilien investieren

Im Jahr 2024 habe die Hahn Gruppe die Mieteinnahmen im gesamten Portfolio auf vergleichbarer Basis um rund 3,6 Prozent gesteigert und durch Immobilienverkäufe zusätzliche Ertragschancen für ihre Anleger realisiert, teilt das Unternehmen mit. Entsprechend positiv sei demnach die Performance der gemanagten Investmentvermögen gewesen: Bei den Publikums-AIF lagen die Ausschüttungen im Durchschnitt sieben Prozent über der ursprünglichen Prognose.

Im Neugeschäft mit Privatanlegern wurden 2024 mit dem Pluswertfonds 180 Fachmarktzentrum Landshut und dem Pluswertfonds 181 Baumarkt Köln zwei Publikums-AIF platziert. Das eingeworbene Eigenkapital belief sich auf rund 45 Millionen Euro – ein neuer Platzierungsrekord für die Hahn Gruppe in diesem Segment. Zum Jahresende wurde zudem der Pluswertfonds 182 – BasisInvest Nahversorgung aufgelegt, der in fünf Nahversorgungsimmobilien investiert. Der Publikums-AIF befindet sich seit Jahresbeginn 2025 im Vertrieb.

Das beurkundete Transaktionsvolumen lag 2024 bei rund 90 Millionen Euro (Vorjahr: 216 Millionen Euro). Bei einer Vermietungsleistung von rund 70.000 Quadratmetern (Vorjahr: 108.000 Quadratmeter) blieb die Vermietungsquote im Immobilienfondsportfolio auf dem Niveau von rund 99 Prozent. Zum Jahresende 2024 verwaltete die Hahn Gruppe den Angaben zufolge ein Immobilienvermögen von über sieben Milliarden Euro, davon über vier Milliarden Euro im Management für Dritte.

Zwei Projektentwicklungen abgeschlossen

Im Berichtszeitraum seien zwei große Projektentwicklungen abgeschlossen worden: Ein Nahversorgungsstandort in Herford-Friedenstal (Nordrhein-Westfalen) mit und rund 5.500 Quadratmetern Mietfläche und den Ankermietern Edeka und dm sowie die Revitalisierung einer ehemaligen „Real"-Immobilie in Sinzheim mit rund 9.000 Quadratmetern und Nachvermietung an Edeka .

„Die Assetklasse der versorgungsorientierten Handels- und Mixed-Use-Immobilien hat 2024 einmal mehr ihre große Wertbeständigkeit und Ertragsstärke unter Beweis gestellt“, erklärt Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender. „Der Zeitpunkt für Neuinvestments ist vielversprechend. Der Markt eröffnet aktuell zahlreiche Chancen mit attraktiven Rendite-Risiko-Profilen. Für 2025 planen wir daher die Auflage neuer Immobilienfonds sowie Immobilieninvestitionen im Volumen von mindestens 250 Millionen Euro“, kündigt er an.