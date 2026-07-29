Rente: Bis zu dieser Höhe bleibt die Bruttorente seit Juli steuerfrei

Seit dem 1. Juli 2026 erhalten rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland 4,24 Prozent mehr gesetzliche Rente. Für viele ist das eine willkommene Erhöhung – für einige jedoch auch der Schritt in die Steuerpflicht. Nach Schätzungen des Bundesfinanzministeriums dürften durch die Rentenanpassung rund 140.000 weitere Rentner erstmals eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen.

Als grober Orientierungswert gilt: Wer ausschließlich eine gesetzliche Rente bezieht und keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte hat, bleibt nach der Rentenerhöhung in der Regel bis zu einer monatlichen Bruttorente von rund 1.475 Euro (Ost) beziehungsweise 1.478 Euro (West) weiterhin einkommensteuerfrei. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um einen Richtwert. Ob tatsächlich Steuern anfallen, hängt von mehreren individuellen Faktoren ab.

Warum die Grenze nicht für jeden gilt

Ob eine Rente steuerpflichtig wird, richtet sich nicht allein nach der Rentenhöhe. Entscheidend sind unter anderem:

das Jahr des Renteneintritts (Besteuerungsanteil),

der persönliche Rentenfreibetrag,

der Grundfreibetrag,

weitere Einkünfte (z. B. Mieten, Betriebsrenten oder Kapitalerträge),

sowie abzugsfähige Ausgaben wie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

Für Neurentner des Jahres 2026 sind 84 Prozent der gesetzlichen Rente grundsätzlich steuerpflichtig. Der individuelle steuerfreie Rentenanteil beträgt damit 16 Prozent und wird dauerhaft in Euro festgeschrieben. Spätere Rentenerhöhungen erhöhen ausschließlich den steuerpflichtigen Teil der Rente.

Übersicht: Wann wird es kritisch?

Situation Orientierung Monatliche Bruttorente bis etwa 1.475 € (Ost) Monatliche Bruttorente bis etwa 1.478 € (West) Grundfreibetrag 2026 (Ledige) 12.348 € Grundfreibetrag 2026 (Verheiratete) 24.696 € Steuerpflichtiger Rentenanteil bei Rentenbeginn 2026 84 % Dauerhaft steuerfreier Rentenanteil 16 %

Die Werte dienen lediglich der Orientierung und gelten nur bei ausschließlichem Bezug einer gesetzlichen Rente ohne weitere steuerpflichtige Einkünfte.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Wer durch die Rentenerhöhung in die Nähe der Steuergrenze rückt, sollte seine Situation frühzeitig überprüfen.

1. Rentenhöhe kontrollieren

Vergleichen Sie die neue Monatsrente mit der bisherigen und prüfen Sie, wie hoch Ihre Jahresbruttorente nun ausfällt.

2. Weitere Einkünfte berücksichtigen

Mieteinnahmen, Betriebsrenten, private Renten oder Kapitalerträge können die Steuerpflicht auslösen.

3. Absetzbare Kosten sammeln

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Spenden, außergewöhnliche Belastungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen können die Steuerlast deutlich reduzieren.

4. Steuererklärung prüfen

Wer die maßgeblichen Grenzen überschreitet oder vom Finanzamt dazu verpflichtet ist, sollte eine Einkommensteuererklärung abgeben. Auch wenn am Ende keine Steuer anfällt, kann eine Abgabepflicht bestehen.

Experten raten zur individuellen Prüfung

Steuerexperten weisen darauf hin, dass pauschale Aussagen zur Steuerfreiheit wenig aussagekräftig sind. Entscheidend sei stets die persönliche Gesamtsituation. Insbesondere zusätzliche Einkünfte oder außergewöhnliche Belastungen können darüber entscheiden, ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt oder nicht.

Fazit: Die Rentenerhöhung zum 1. Juli sorgt zwar für mehr Geld auf dem Konto, sie kann aber zugleich steuerliche Folgen haben. Wer bislang knapp unter der Steuergrenze lag, sollte seine Einkommenssituation jetzt sorgfältig überprüfen. In vielen Fällen lässt sich eine Steuerpflicht durch zulässige Abzüge deutlich mindern oder sogar ganz vermeiden.