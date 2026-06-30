WWK trennt Marketing und Vertrieb: Maximilian Backhaus übernimmt Spitze der Sonderdirektion

Die WWK Lebensversicherung besetzt die Leitung ihrer Organisationsdirektion Sonderdirektion im Partnervertrieb neu. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 übernimmt Maximilian Backhaus diese Funktion als Generalbevollmächtigter der WWK. Er berichtet künftig direkt an Vertriebsvorstand Rainer Gebhart.

Backhaus tritt die Nachfolge von Thomas Heß an. Dieser hatte die Position seit Oktober 2019 zusätzlich zu seiner Verantwortung als Bereichsleiter Marketing in Personalunion ausgeübt und konzentriert sich künftig wieder vollständig auf das Marketing.

Heß kommentiert den Wechsel: „Mit Maximilian Backhaus übernimmt ein ausgesprochen vertriebsstarker und strategisch versierter Kollege die Leitung der Organisationsdirektion Sonderdirektion. Er vereint hohe fachliche Kompetenz mit ausgeprägter Empathie und einem klaren Gespür für die Anforderungen unserer Vertriebspartner.“

Verantwortung für Key Accounts und bAV-Geschäft

Die Organisationsdirektion Sonderdirektion verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Beziehungen zu den zentral angebundenen Großvertriebspartnern der WWK sowie den Ausbau der Geschäftsentwicklung in diesem Segment. Hinzu kommen die Leitung des bundesweit tätigen Consultant-Teams, die vertriebswegeübergreifende Koordination der konzernweiten bAV-Aktivitäten und die Weiterentwicklung des Österreich-Geschäfts der WWK.

Vertriebsvorstand Rainer Gebhart begründet die Personalentscheidung: „Maximilian Backhaus kennt die Sonderdirektion und unsere Key-Account-Strukturen bis ins Detail. Er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er Wachstum nachhaltig gestalten und Teams erfolgreich führen kann.“ Heß dankt er ausdrücklich für dessen langjährigen Einsatz in der Doppelrolle.

Mehr als 15 Jahre im Unternehmen

Backhaus ist seit mehr als 15 Jahren für die WWK tätig. Der Master of Arts in Management, Marketing und Sales begann seine Laufbahn im Partnervertrieb als Consultant. Später verantwortete er unter anderem die Vertriebsdirektion Niedersachsen und seit April 2022 die Vertriebsdirektion Sonderdirektion mit Sitz in der WWK Zentraldirektion in München.

Die WWK Lebensversicherung zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro zu den 20 größten Lebensversicherungen in Deutschland.