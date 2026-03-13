HDI Global warnt vor Klimarisiken entlang des Rhein-Korridors

Der Rhein zählt zu den wirtschaftlich wichtigsten Regionen Europas. Als zentrale Wasserstraße verbindet er Metropolräume, Industriezentren und Logistikketten. Nach einer Analyse von HDI Risk Consulting droht der Korridor an den Pegelpunkten Maxau, Kaub und Duisburg bis 2100 zunehmend unter einem Dreifachrisiko aus Wasserstress, thermischer Belastung und fluvialem Hochwasser zu stehen.

Besonders relevant ist das für die Industrie. Rund 80 Prozent des Güterverkehrs der deutschen Binnenschifffahrt laufen über den Rhein. Kommt es durch Starkregen oder Hochwasser zu Sperrungen einzelner Flussabschnitte, bleiben die Folgen nicht auf den Transport beschränkt. Sie treffen ganze Wertschöpfungsketten und gefährden zugleich Standorte direkt am Ufer, die bei Überflutungen besonders exponiert sind.

Hinzu kommt eine saisonale Verschiebung der Gefahr. Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass sich die Hochwassersaison bis 2070 stärker in die Wintermonate verlagert, wenn bei einer globalen Erwärmung von 1,5 bis drei Grad Celsius mehr Niederschlag als Regen statt als Schnee fällt. Modellierungen des Tools HDI Argos 4.0 zeigen für Maxau, Kaub und Duisburg unter Annahme eines statistischen Jahrhunderthochwassers eine hohe Verwundbarkeit der umliegenden Infrastruktur.

Klimarisiken für Schifffahrt und Produktion

Neben Hochwasser rückt auch Niedrigwasser stärker in den Fokus. Häufigere und längere Hitzephasen sowie sinkende Abflüsse dürften dazu führen, dass Niedrigwasser am Rhein künftig öfter auftritt. Prognosen der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zufolge könnte sich die Zahl der Niedrigwassertage bis 2100 in einem Weiter-wie-bisher-Szenario verdoppeln. Im Durchschnitt wäre dann mit mehr als zwei Monaten Niedrigwasser pro Jahr zu rechnen.

Als besonders kritisch gilt der Raum Kaub. Dort können Pegelstände von weniger als 78 Zentimetern Produktionswertverluste von bis zu 3,4 Milliarden Euro auslösen. Zugleich müssten Unternehmen bis 2100 mit Transportkostensteigerungen von bis zu zehn Prozent rechnen.

Auch die Wassertemperatur wird zum Faktor. Nach Einschätzung des BMVI könnte sich der Rhein bis zum Ende des Jahrhunderts langfristig um bis zu drei Grad Celsius erwärmen, bei Spitzenwerten sogar um bis zu fünf Grad. Wärmeres Wasser bindet weniger Sauerstoff, wodurch strengere Grenzwerte für die Einleitung von Kühlwasser greifen. Für Kraftwerke sowie Unternehmen aus der Stahl- und Chemiebranche kann das Leistungsdrosselungen oder Stillstände nach sich ziehen.

Anpassungsstrategien für den Rhein-Korridor

HDI Risk Consulting empfiehlt deshalb eine Kombination aus logistischen, technischen und organisatorischen Maßnahmen. In der Logistik gehören dazu der Einsatz von Niedrigwasserschiffen, der Aufbau von Hinterland-Hubs für Umladungen sowie früh gesicherte Transportrechte. Ergänzend gewinnen Pegel-Klauseln in Frachtverträgen, digitale Sechs-Wochen-Prognosen und höhere Sicherheitsbestände für kritische Rohstoffe an Bedeutung.

Auf Produktionsseite rücken geschlossene Kühlkreisläufe, Membranfiltration zur Wasserrückgewinnung und ein vorausschauendes Lastmanagement in den Vordergrund. Wartungsfenster sollten gezielt in erwartete Hitzeperioden gelegt werden. Hinzu kommt eine präzisere Instandhaltung, etwa bei Leckage-Erkennung und Gerätekalibrierung, um Wasser und Energie effizienter einzusetzen.

Zugleich hält HDI Global sektorübergreifende Abstimmungen für nötig, um Konflikte zwischen Industrie, Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung in Extremphasen zu begrenzen. „Mit unserer Iconic Landmarks Initiative und modernsten Tools bringen wir fortschrittliche Klimarisiko-Analytik direkt in die operative Praxis unserer Kunden“, erklärt Lars Regner, Head of Resilience Services HDI Risk Consulting. „Unser Ziel ist es, durch datengestützte Resilienzplanung die Wettbewerbsfähigkeit bedeutender Industriekorridore, wie zum Beispiel des Rheins, trotz sich verschärfender klimatischer Bedingungen nachhaltig zu sichern. “