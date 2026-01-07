Hep global GmbH erweitert Geschäftsführung durch Chief Project Officer 

Vogt ist seit Anfang 2024 als Global Head of Project Development im Hep global-Konzern tätig und wird in seiner neuen Funktion die strategische Weiterentwicklung der weltweiten Projektentwicklung verantworten, teilt das Unternehmen mit. Mit der neu geschaffenen Position des Chief Project Officer unterstreiche die Hep global GmbH die zentrale Bedeutung der Projektentwicklung für die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Christian Hamann, Chief Executive Officer (CEO) und Gründer des Konzerns: „Qualitativ hochwertige Solarprojekte sind das Herzstück unseres Unternehmens. Die Berufung von Martin Vogt in die Geschäftsführung ist daher ein konsequenter Schritt, um sicherzustellen, dass die Projektentwicklung weiterhin höchste Priorität hat und unsere Standards weltweit gewahrt bleiben.“



Die Geschäftsführung der Hep global GmbH setzt sich damit aus Christian Hamann (Gründer und CEO), Thomas Tschirf (Chief Financial Officer), Georg von Eichendorff Strachwitz (Chief Operating Officer) und Martin Vogt (Chief Project Officer) zusammen.

Der zweite Konzern-Gründer, Thorsten Eitle, ist weiterhin Vorstandsmitglied in der HEP Kapitalverwaltung AG (HEP KVG) und als Chief Sales Officer (CSO) für den Vertriebsbereich der HEP KVG zuständig. Die HEP KVG und die Hep global GmbH sind rechtlich getrennte Unternehmen.

