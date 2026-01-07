Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Hep global GmbH erweitert Geschäftsführung durch Chief Project Officer 

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Hep global
Rückt in die Geschäftsführung auf: Martin Vogt

Die Hep global GmbH, ein international agierender Solarspezialist, hat zum 1. Januar 2026 Martin Vogt (43) in die neu geschaffene Position des Chief Project Officer (CPO) und damit in die Geschäftsführung des Konzerns berufen.

Vogt ist seit Anfang 2024 als Global Head of Project Development im Hep global-Konzern tätig und wird in seiner neuen Funktion die strategische Weiterentwicklung der weltweiten Projektentwicklung verantworten, teilt das Unternehmen mit. Mit der neu geschaffenen Position des Chief Project Officer unterstreiche die Hep global GmbH die zentrale Bedeutung der Projektentwicklung für die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Christian Hamann, Chief Executive Officer (CEO) und Gründer des Konzerns: „Qualitativ hochwertige Solarprojekte sind das Herzstück unseres Unternehmens. Die Berufung von Martin Vogt in die Geschäftsführung ist daher ein konsequenter Schritt, um sicherzustellen, dass die Projektentwicklung weiterhin höchste Priorität hat und unsere Standards weltweit gewahrt bleiben.“ 
 
Die Geschäftsführung der Hep global GmbH setzt sich damit aus Christian Hamann (Gründer und CEO), Thomas Tschirf (Chief Financial Officer), Georg von Eichendorff Strachwitz (Chief Operating Officer) und Martin Vogt (Chief Project Officer) zusammen. 

Der zweite Konzern-Gründer, Thorsten Eitle, ist weiterhin Vorstandsmitglied in der HEP Kapitalverwaltung AG (HEP KVG) und als Chief Sales Officer (CSO) für den Vertriebsbereich der HEP KVG zuständig. Die HEP KVG und die Hep global GmbH sind rechtlich getrennte Unternehmen. 

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hep-global-gmbh-erweitert-geschaeftsfuehrung-und-ernennt-chief-project-officer-709558/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.