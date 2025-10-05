Hinterbliebenenvorsorge mit DELA: Chance für Makler, Mehrwert für Kunden! 

Die dritte DELA Vorsorgestudie 2025 zeigt: Nur rund elf Prozent der Bevölkerung verfügen über eine Risikolebens- oder Sterbegeldversicherung. Die Diskrepanz zwischen der Relevanz und der tatsächlichen Absicherung eröffnet enormes Vertriebspotenzial für die Hinterbliebenenvorsorge. Denn: Der Bedarf ist unzweifelhaft vorhanden – es braucht jedoch den Impuls, um Menschen vom Nachdenken ins Handeln zu bringen und ihnen bei der Absicherung ihrer Liebsten zu helfen. „Viele Menschen haben eine verzerrte Wahrnehmung was das Risiko des eigenen frühzeitigen Todes oder des frühzeitigen Todes ihrer Partner betrifft. Umso wichtiger ist es, zur Hinterbliebenenvorsorge zu beraten, damit Kunden ihre Liebsten vor den Folgen eines plötzlichen Todesfalls schützen“, sagt Dietmar Diegel, Chief Commercial Officer bei DELA Lebensversicherungen in Deutschland.

„Die Hinterbliebenenvorsorge ist der Schlüssel für stabile Kundenbeziehungen – und wir unterstützen Makler dabei, dieses Potenzial voll auszuschöpfen.“

– Dietmar Diegel Dietmar Diegel, Chief Commercial Officer bei DELA Lebensversicherungen in Deutschland (Quelle: DELA Lebensversicherungen)

DELA bietet eine starke Produktpalette für die Hinterbliebenenvorsorge – und erhält dafür regelmäßig Bestnoten:

Eine sprichwörtlich ausgezeichnete Wahl sind die beiden Risikolebensversicherungen DELA aktiv Leben und DELA aktiv Leben plus+. Die WirtschaftsWoche bewertete DELA aktiv Leben jüngst mit „sehr gut“ – sie bietet unter anderem sofortigen Versicherungsschutz bei Unfalltod und Nachversicherungsmöglichkeiten. Wer noch mehr Optionen benötigt, findet diese im Tarif DELA aktiv Leben plus+, vom Handelsblatt mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Beide Tarife können durch die Zusatz-Optionen „Schwere Krankheiten“ und „Pflegebedürftigkeit“ individuell erweitert werden.

Auch die Sterbegeldversicherung DELA sorgenfrei Leben überzeugt: Im aktuellen Focus Money-Vergleich wurde sie gleich doppelt ausgezeichnet – beim Tarif ohne Wartezeit konnte sich DELA als Gewinner behaupten und beim Tarif mit Wartezeit erhielt sie eine Top-Bewertung. Für Kunden bedeutet das eine verlässliche Absicherung der Bestattungskosten und eine spürbare Entlastung ihrer Familien.

Viele Makler nutzen diese Stärken der DELA bereits erfolgreich in ihrer Vorsorgeberatung. Sie berichten von mehr Nähe zu ihren Kunden, neuen Abschlüssen und einer langfristigen Bindung durch das sensible, aber wichtige Thema Hinterbliebenenvorsorge.

„Wir stehen unseren Maklern in ihrer Kundenberatung zur Seite, geben ihnen praxisnahe Werkzeuge an die Hand und sorgen dafür, dass sie mit der Beratung zur Hinterbliebenenvorsorge erfolgreich sind.“

– Dirk Smiejkowski Dirk Smiejkowski, Key Account Manager bei DELA Lebensversicherungen in Deutschland (Quelle: DELA Lebensversicherungen)

Produkte allein genügen aber nicht. „Wir stellen unseren Maklern umfassende Beratungs- und Vertriebsunterstützung zur Verfügung – von Experten-Webinaren und Beratungsleitfäden bis hin zum einzigartigen DELA Familienschutz mit rechtlich geprüften Vorsorgedokumenten“, betont Dirk Smiejkowski, Key Account Manager bei DELA Lebensversicherungen in Deutschland.

Dass dieses Konzept wirkt, zeigt die erfolgreiche Entwicklung von DELA in Deutschland: Immer mehr Makler greifen aktiv die Hinterbliebenenvorsorge auf und profitieren von nachhaltigen Kundenkontakten. „Wer es schafft, das Nachdenken der Menschen in konkretes Handeln zu überführen, positioniert sich als vertrauenswürdiger Partner in allen Lebensphasen“, so Smiejkowski. „Ein guter Anlass, das Gespräch zu suchen, sind Lebensereignisse wie Hauskauf, Familiengründung oder der Wunsch älterer Menschen, Angehörige nicht zu belasten. Makler, die diese Situationen nutzen, schaffen echten Mehrwert für ihre Kunden.“

Auf der DKM 2025 setzt DELA genau hier an: In Halle 3, Stand B01, berichten erfolgreiche Makler in Live-Interviews von ihren Erfahrungen mit DELA und geben praktische Tipps für die Beratungspraxis. „Besuchen Sie uns auf der DKM – und schreiben Sie mit uns ihre persönliche DELA Erfolgsgeschichte in der Hinterbliebenenvorsorge“, lädt Diegel ein. „Makler, die ihr Geschäft zukunftssicher aufstellen wollen, sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die Hinterbliebenenvorsorge ist der Schlüssel zu starken und nachhaltigen Kundenbeziehungen.“