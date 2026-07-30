Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: Swiss Life Deutschland auf Wachstumskurs

Swiss Life Deutschland belegt mit einem Umsatz von 792,6 Millionen Euro (plus 5,7 Prozent) Rang drei der Hitliste der Allfinanzvertriebe 2026. (Noch) nicht berücksichtigt ist dabei der Umsatz der Telis Gruppe, deren Übernahme Swiss Life im Mai 2026 angekündigt hat. Statement von Dr. Matthias Wald, Leiter Finanzvertriebe bei Swiss Life Deutschland:

„Das Jahr 2025 stand im Zeichen eines volatilen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfelds. Umso bemerkenswerter ist unsere Entwicklung: Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern ist es uns gelungen, dem weiterhin starken Bedarf an ganzheitlicher, qualitativ hochwertiger Finanzberatung gerecht zu werden und dabei überzeugende Geschäftszahlen zu erzielen.

Ein deutliches Zeichen für unseren Erfolg ist, dass die Vielzahl erfolgreicher Kundenberatungen nicht nur einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden schaffen, sondern auch zu einem Wachstum von fast sechs Prozent für unser Unternehmen beigetragen hat.

Mit über 2,13 Millionen Kundinnen und Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken, und 117.451 Menschen, die sich im Jahr 2025 erstmals für eine Beratung bei Swiss Life Select, Tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und Proventus entschieden haben, zeigt sich deutlich: Die hohe Nachfrage nach qualifizierter Finanzberatung bestätigt unseren Kurs. Zugleich ist sie Auftrag für uns, unseren Qualitätsanspruch konsequent weiter auszubauen.

Besonders stolz macht mich die außergewöhnliche Zufriedenheit unserer Kundschaft: Mit 88 Punkten aus der Spanne von minus 100 bis 100 Punkten bewerten sie die Leistung unserer Beraterinnen und Berater enorm positiv. Diese Bewertung zeigt, wie sehr unsere Kunden unsere Arbeit schätzen und weiterempfehlen. Die Nähe zwischen unseren Vertriebspartnerinnen und -partnern mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren und unserer Kundschaft mit 33 Jahren schafft eine zusätzliche Vertrauensbasis und ermöglicht es, Menschen langfristig auf ihrem Lebensweg zu begleiten.

Für 2026 blicken wir mehr als optimistisch in die Zukunft: Allein die mehr als 6.200 lizenzierten Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und Proventus schaffen digital und an fast 800 Standorten bundesweit einen fairen Zugang zu zukunftsentscheidender Vorsorgeberatung. Das Zusammenspiel aus unserem ganzheitlichen Beratungsansatz, der Teamarbeit von Profiberaterinnen und -beratern, Spezialistinnen und Spezialisten sowie motivierten Führungspersönlichkeiten und unserem breiten Portfolio von mehr als 250 Produktpartnerunternehmen macht uns bereits zu einem starken Player am Markt.

Künftig sogar noch mit deutlich mehr Vertriebsstärke: Mit der Telis Unternehmensgruppe als Teil unserer Vertriebsfamilie unter dem Dach von Swiss Life Deutschland wächst unser Beratungsnetzwerk in diesem Jahr massiv auf 8.000 lizenzierte Beraterinnen und Berater. Damit sehen wir uns in einer aktiven Rolle, die Zukunft der Finanzberatung und gleichsam die finanzielle Freiheit der Menschen in Deutschland mitzugestalten.“