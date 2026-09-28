Warum Hitzewellen die deutsche Wirtschaft Milliarden kosten

Hitzewellen 2026 kosten Deutschland laut einer neuen Analyse von Allianz und Allianz Trade rund 25 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung – in Europa verliert nur Italien mehr. Cash. zeigt, was die Zahlen für Versicherer, Vermittler und Anleger bedeuten und warum El Niño 2027 die Rechnung verlängert.

Hitzewellen 2026 kosten Deutschland nach einer aktuellen Analyse von Allianz und Allianz Trade rund 25 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung. Unter 30 untersuchten europäischen Ländern liegt Deutschland damit auf Platz zwei der absoluten Wirtschaftsverluste. Nur Italien verliert mit rund 27,8 bis 28 Milliarden Euro mehr, Frankreich folgt mit rund 20,1 Milliarden Euro.

Hitzewellen 2026 kosten Deutschland mehr als Frankreich

In allen 30 untersuchten Ländern summieren sich die hitzebedingten Wirtschaftsverluste 2026 laut Studie auf rund 113 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 0,46 Prozent der erwarteten Wirtschaftsleistung dieser Staaten. Deutschland trägt mit seinen rund 25 Milliarden Euro gut ein Fünftel dieser Summe. Auch große, breit aufgestellte Volkswirtschaften leiden demnach spürbar unter Extremwetter.

Land Hitzebedingter Wirtschaftsverlust 2026 Italien rund 27,8 bis 28 Milliarden Euro Deutschland rund 25 Milliarden Euro Frankreich rund 20,1 Milliarden Euro 30 untersuchte Länder gesamt rund 113 Milliarden Euro (0,46 Prozent der Wirtschaftsleistung)

GDV: Naturgefahrenschäden 2025 deutlich geringer als im Vorjahr

Eine zweite, unabhängige Zahl liefert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Er bezifferte die versicherten Schäden durch Naturgefahren in der deutschen Sachversicherung für 2025 auf rund 1,4 Milliarden Euro. Das sind rund drei Milliarden Euro weniger als 2024, als die Branche 4,7 Milliarden Euro verbuchte. Seit 2002 liegen die jährlichen Elementarschäden im Schnitt bei rund zwei Milliarden Euro, sofern man Extremjahre wie das Ahrtal-Hochwasser 2021 mit allein 1,5 Milliarden Euro herausrechnet.

Wichtig für die Einordnung: Die GDV-Zahl erfasst nur versicherte Schäden in der Sachversicherung. Die Allianz-Analyse schätzt hingegen den gesamtwirtschaftlichen Produktionsausfall. Beide Werte sind deshalb nicht direkt vergleichbar. Zusammen zeigen sie jedoch ein doppeltes Bild: Hitzewellen 2026 kosten Deutschland gesamtwirtschaftlich Milliarden, zugleich belasten Elementarschäden die Bilanzen der Versicherer.

DWD und RKI: Rekordhitze und 16.300 hitzebedingte Sterbefälle

Wie außergewöhnlich der Sommer 2026 verlief, belegen unabhängig erhobene Daten. Nach einer Attributionsstudie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war die Hitzewelle vom 18. bis 28. Juni 2026 „ohne historisches Vorbild“. Am 27. Juni meldete die Messstation Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt mit 41,8 Grad Celsius einen neuen deutschen Allzeitrekord. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2019 lag 0,6 Grad darunter, bei 41,2 Grad. Mit durchschnittlich 19,6 Grad war der Sommer 2026 zudem der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881; nur der Jahrhundertsommer 2003 lag mit 19,7 Grad knapp darüber.

Die gesundheitlichen Folgen zeigen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Bis zur 33. Kalenderwoche 2026 registrierte das Institut rund 16.300 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland. Das ist der höchste Wert, seit die Behörde 1992 mit entsprechenden Auswertungen begann. Rund 9.600 dieser Todesfälle entfielen allein auf die Hitzewelle Ende Juni.

Weltweite Schadenbilanz: Munich Re zählt 112 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr

Global blieben die Naturkatastrophenschäden im ersten Halbjahr 2026 mit rund 112 Milliarden US-Dollar knapp unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 113 Milliarden US-Dollar. Versichert waren davon rund 44 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2025 weist der Rückversicherer Munich Re weltweite Schäden von rund 224 Milliarden US-Dollar aus, davon rund 108 Milliarden US-Dollar versichert. Beide Werte liegen unter den revidierten Vorjahreszahlen von 368 beziehungsweise 147 Milliarden US-Dollar. Wie die Katastrophenschäden auch ohne Megastürme weltweit steigen, zeigt sich auch in dieser Entwicklung deutlich.

Europa kam 2025 hingegen vergleichsweise glimpflich davon, mit Gesamtschäden von rund elf Milliarden US-Dollar gegenüber einem Zehnjahresdurchschnitt von 35 Milliarden US-Dollar. Umso stärker sticht der Hitzesommer 2026 aus diesem Muster heraus. Das teuerste Einzelereignis 2025 waren laut Munich Re die Waldbrände in und um Los Angeles im Januar: rund 53 Milliarden US-Dollar Gesamtschaden, davon 40 Milliarden US-Dollar versichert. Die Brände kosteten 30 Menschen das Leben und gelten als teuerste Waldbrandkatastrophe der Geschichte. Auch andernorts zeigen sich die Folgen solcher Extremereignisse, etwa wenn Waldbrände in Kanada Klimarisiken in Lieferketten in Nordamerika treffen.

Kennzahl (Munich Re) 2025 (Gesamtjahr) Erstes Halbjahr 2026 Naturkatastrophenschäden weltweit gesamt rund 224 Milliarden US-Dollar rund 112 Milliarden US-Dollar (Zehnjahresdurchschnitt: 113 Milliarden US-Dollar) davon versichert rund 108 Milliarden US-Dollar rund 44 Milliarden US-Dollar Schäden Europa gesamt rund elf Milliarden US-Dollar (Zehnjahresdurchschnitt: 35 Milliarden US-Dollar) keine Angabe

El Niño 2027: Die nächste Belastung zeichnet sich ab

Während die Bilanz für 2026 bereits feststeht, richtet sich der Blick der Ökonomen auf 2027. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bezifferte am 3. September 2026 die Wahrscheinlichkeit für ein bis Februar 2027 anhaltendes El-Niño-Ereignis auf nahezu 100 Prozent. Erwartet wird demnach ein sehr starkes Ereignis mit Höhepunkt gegen Ende 2026.

Auf Basis einer Sensitivitätsanalyse für 144 Volkswirtschaften hat Allianz berechnet, was ein vergleichbares Ereignis 2027 kosten könnte. Die Modelle orientieren sich an den Temperaturwirkungen des El-Niño-Ereignisses 2023/2024. Weltweit ergeben sich daraus rund 392 Milliarden Euro beziehungsweise 451 Milliarden US-Dollar an verlorener Wirtschaftsleistung. China, die USA und Indien würden laut Studie zusammen fast 60 Prozent der Bruttoverluste tragen.

Für Deutschland beziffert die Analyse den möglichen El-Niño-bedingten Wirtschaftsverlust 2027 auf rund 5,5 Milliarden Euro, umgerechnet etwa 0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Effekt fällt damit deutlich geringer aus als die direkten Hitzefolgen 2026. Zusätzlich könnte die deutsche Inflationsrate laut Studie um rund 0,13 Prozentpunkte steigen, die Nahrungsmittelinflation um rund 0,21 Prozentpunkte. In Österreich wirkt das Ereignis anteilig stärker: Dort könnte El Niño 2027 die Wirtschaftsleistung um rund 1,5 Milliarden US-Dollar oder 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts senken, die Gesamtinflation um bis zu 0,84 Prozentpunkte und die Nahrungsmittelinflation um bis zu 1,34 Prozentpunkte steigen.

Region Möglicher El-Niño-Effekt 2027 Weltweit (144 Volkswirtschaften) rund 392 Milliarden Euro (451 Milliarden US-Dollar) Deutschland rund 5,5 Milliarden Euro (0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts) Österreich rund 1,5 Milliarden US-Dollar (0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts)

Ausblick bis 2030: Was Hitzewellen Deutschland zusätzlich kosten könnten

Eine frühere, methodisch getrennte Allianz-Trade-Analyse vom 28. Mai 2026 kam für Deutschland zu deutlich höheren Werten. Sie bezifferte die kumulierten möglichen Wirtschaftsverluste durch Hitzewellen zwischen 2026 und 2030 auf bis zu 131 Milliarden US-Dollar und mögliche Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt von bis zu drei Prozent bis 2030. Kurzfristig kosten Hitzewellen 2026 Deutschland rund 25 Milliarden Euro; mittelfristig fällt die Rechnung nach dieser älteren Schätzung also spürbar höher aus. Vergleichbar sind die Zahlen allerdings nicht, weil unterschiedliche Zeiträume, Szenarien und Berechnungsmethoden zugrunde liegen.

Wie die Zahlen entstehen

Die Berechnungen stammen aus dem neuen Allianz Climate Risk Tracker sowie ergänzenden Sensitivitätsanalysen. Sie beruhen auf ökonomischen Modellen, nicht auf gemessenen Schäden – es handelt sich also um Schätzungen. Für 2027 orientieren sich die Modelle an den Temperaturwirkungen des El-Niño-Ereignisses 2023/2024. Wie viel Hitzewellen 2026 Deutschland tatsächlich kosten, lässt sich damit nur modellhaft abschätzen, nicht exakt messen.

Laut Allianz waren in den vergangenen fünf Jahren weltweit nur rund 33,5 Prozent der wirtschaftlichen Klimaschäden versichert. Der Gesamtschaden durch Naturkatastrophen in Deutschland lag in diesem Zeitraum bei rund 50 Milliarden Euro und damit im Schnitt doppelt so hoch wie zwischen 2000 und 2019.

Was das für Versicherer, Vermittler und Anleger bedeutet

Für die Cash.-Zielgruppe liefern die Studien drei konkrete Ansatzpunkte. Erstens die Versicherungslücke: Wenn weltweit nur gut ein Drittel der Klimaschäden versichert ist, bleibt beim Elementarschutz viel Beratungsbedarf. Das gilt längst nicht nur für Privathaushalte – auch bei Gewerbeversicherungen zeigen sich Lücken und Chancen für den Vertrieb. Hitzewellen 2026 kosten Deutschland damit nicht nur Wirtschaftsleistung, sie verschieben auch die Prioritäten im Vertrieb.

Zweitens die Inflationswirkung: Ein Anstieg der deutschen Teuerung um 0,13 Prozentpunkte durch El Niño wirkt zunächst klein. Überlagert er sich jedoch mit anderen Preistreibern, könnte er in die Zinserwartungen einfließen, die Anleiheinvestoren und Vermögensverwalter für die EZB-Politik einpreisen.

Drittens der Infrastrukturbedarf: Allianz Global Investors ordnet Hitze als strukturellen „Angebotsschock“ ein und verweist auf jährliche Wasserverluste von rund 14 Milliarden US-Dollar bei Versorgern. Zudem erwartet das Haus einen Anstieg der globalen Netzinvestitionen auf über 600 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2030 – ein Thema, das für institutionelle Anleger und Infrastrukturfonds an Bedeutung gewinnt.