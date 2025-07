Immac: Weiterer Spezialfonds voll platziert

Der Fonds investiert in zwei auf gerontopsychiatrische Pflege spezialisierte Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen: das „Haus Sebastian“ in Alpen-Veen und das „Haus Schöneck“ in Sonsbeck. Insgesamt stehen dort 150 Pflegeplätze in Einzel- und Doppelzimmern zur Verfügung.

Das Investitionsvolumen des alternativen Investmentfonds (AIF) beläuft sich auf 18,78 Millionen Euro, die prognostizierte Ausschüttung beträgt 5,0 Prozent pro Jahr, steigend auf 5,25 Prozent innerhalb der Laufzeit von 15 Jahren.

„Die erfolgreiche Platzierung unseres 127. Renditefonds belegt eindrucksvoll das anhaltend hohe Interesse an renditestarken und stabilen Investments im Healthcare-Sektor. Mit der Investition in zwei spezialisierte Pflegeeinrichtungen leisten wir zugleich einen wichtigen Beitrag zur sozialen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen“, sagt Florian M. Bormann, Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH.