Immobilienkauf: Mit diesen Strategien lässt sich die Finanzierung stemmen

Der Wunsch nach Wohneigentum ist ungebrochen, doch fehlendes Eigenkapital bremst viele Kaufinteressenten aus. Gleichzeitig erschweren hohe Mieten den Aufbau finanzieller Rücklagen. Die Postbank zeigt, welche Stellschrauben beim Weg ins Eigenheim entscheidend sein können.

Fehlendes Eigenkapital ist derzeit die größte Hürde beim Erwerb von Wohneigentum. Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der Postbank. Zugleich belasten hohe Wohnkosten insbesondere Mieter und erschweren ihnen, ausreichend Rücklagen für einen späteren Immobilienkauf aufzubauen.

Damit wächst die Kluft zwischen Mietern und Eigentümern auch beim Vermögensaufbau. Wer einen größeren Teil seines Einkommens für die monatliche Miete aufbringen muss, hat weniger Spielraum, Eigenkapital anzusparen. Dieses spielt bei der Immobilienfinanzierung jedoch eine zentrale Rolle.

Neben klassischen Sparguthaben können auch weitere Vermögenswerte als Eigenkapital berücksichtigt werden. Entscheidend ist, frühzeitig Rücklagen aufzubauen und die eigenen finanziellen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Je höher der Eigenkapitalanteil ausfällt, desto geringer ist in der Regel der notwendige Finanzierungsbedarf.

Immobilienfinanzierung: Flexibilität und Fördermittel einplanen

Bei der Finanzierung sollten Käufer nicht allein auf den aktuellen Kreditzins schauen. Auch flexible Tilgungsoptionen, mögliche Fördermittel und die spätere Anschlussfinanzierung gehören in die Planung. Sondertilgungen oder die Möglichkeit, den Tilgungssatz anzupassen, können zusätzlichen Spielraum schaffen, wenn sich die finanzielle Situation verändert.

Auch die Erwartungen an die Immobilie selbst beeinflussen den Finanzierungsbedarf erheblich. Kompromisse bei Lage, Wohnfläche oder Ausstattung können den Kaufpreis reduzieren und damit den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen. Kaufinteressenten sollten deshalb prüfen, welche Kriterien unverzichtbar sind und an welchen Stellen sie Abstriche machen können.

Eine weitere Finanzierungsquelle kann die Familie sein. Unterstützung ist etwa über eine Schenkung, ein privates Darlehen oder eine vorweggenommene Erbschaft möglich. Dabei sollten Käufer und Angehörige die rechtlichen und steuerlichen Folgen berücksichtigen und finanzielle Vereinbarungen klar dokumentieren.