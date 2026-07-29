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Amazon und Apple: Quartalszahlen werden zum Gradmesser für den Konsum

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Amazon und Apple
Foto: ChatGPT
Amazon und Apple legen Quartalszahlen vor. KI, China und Konsum liefern wichtige Signale für Anleger und Märkte.

Amazon und Apple legen am Donnerstag ihre Quartalszahlen vor. Neben den Geschäftszahlen stehen die KI-Strategien, das China-Geschäft und die Konsumlaune der Verbraucher im Mittelpunkt. Die Ergebnisse könnten wichtige Hinweise für die Entwicklung der Weltwirtschaft liefern.

Amazon und Apple legen am Donnerstag nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen vor. Die Erwartungen sind hoch. Amazon wird mit einem Forward-KGV von 27,7 bewertet, Apple sogar mit 36,9. Entsprechend groß ist die Fallhöhe. Beide Bewertungen verzeihen derzeit kaum operative Schwächen. 

Ein zentraler Fokus liegt auf den Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz. Beide Konzerne verfolgen dabei völlig unterschiedliche Strategien. Bei Amazon bleibt AWS der wichtigste Gewinntreiber. Anleger werden deshalb genau beobachten, wie sich das Wachstum der Cloud-Sparte entwickelt und ob die hohen Investitionen in Rechenzentren die Margen belasten.  Apple integriert KI hingegen direkt auf den Endgeräten der Nutzer. Dadurch bleiben die Investitionsausgaben vergleichsweise niedrig. Das macht die Aktie für viele Anleger derzeit zu einer Art Absicherung gegen die hohen KI-Investitionen anderer Technologiekonzerne.

Auch der China-Faktor dürfte eine wichtige Rolle spielen. Für beide Unternehmen bleibt der chinesische Markt ein entscheidender Gradmesser, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Apple kämpft dort mit der starken Konkurrenz von Huawei und Xiaomi. Amazon erzielt in China zwar kaum nennenswerte Umsätze, ist jedoch stark von der dortigen Infrastruktur abhängig. Gleichzeitig setzen Plattformen wie Temu und Shein Amazons Marktplatz unter Druck. Mit ihrem Direct-from-China-Modell versenden sie die Waren direkt aus China an die Kunden. Amazons Lager und Zwischenhändler werden dabei umgangen. Für Millionen Schnäppchenjäger in den USA und Europa sind Temu und Shein inzwischen zur ersten Anlaufstelle geworden. 

Die Quartalszahlen liefern jedoch weit mehr als nur Einblicke in zwei Unternehmen. Gemeinsam zeichnen Amazon und Apple ein umfassendes Bild des weltweiten Konsumverhaltens. Amazon zeigt, wie viel Geld Verbraucher im Alltag ausgeben und wie preissensibel sie geworden sind. Apple wiederum gibt Aufschluss darüber, ob Kunden weiterhin bereit sind, hohe Summen für Premium-Technologie und Statussymbole zu bezahlen. Damit könnte der Donnerstagabend zum ultimativen Gesundheitscheck für den globalen Verbraucher werden.

Autor Maximilian Wienke ist Marktanalyst bei eToro.

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