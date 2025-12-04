Intreal mit kräftigem AuA-Anstieg – KVG-Services treiben Wachstum 2025

Die Intreal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein deutliches Wachstum der administrierten Vermögenswerte. Die Assets under Administration erreichen zum Stichtag 30. September 72,7 Milliarden Euro und überschreiten erstmals die Marke von 70 Milliarden Euro, teilt das Unternehmen mit. Seit dem Ende des Geschäftsjahres 2024 ergibt sich ein Zuwachs von 9,2 Prozent, gegenüber dem ersten Halbjahr ein Anstieg um 5,8 Prozent.

Parallel dazu wächst die Zahl der administrierten Fonds und Immobilien. Insgesamt betreut Intreal nun 341 Fonds, elf mehr als im Vorquartal und zwanzig mehr als zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Die Anzahl der betreuten Immobilien steigt auf 2.888 Objekte. Das entspricht 81 zusätzlichen Immobilien seit Juni und 154 neuen Objekten seit dem Jahresende 2024.

Auch personell baute das Unternehmen seine Strukturen aus. An den Standorten Hamburg, Frankfurt und Luxemburg kamen zehn neue Mitarbeitende hinzu, wodurch die Beschäftigtenzahl auf 555 steigt.

„Wachstumsdynamik im Q3 noch einmal spürbar erhöht“

Intreal-Geschäftsführerin Camille Dufieux betont: „Nach dem erfreulichen Trend des ersten Halbjahres hat sich unsere Wachstumsdynamik im dritten Quartal noch einmal spürbar erhöht. Investoren befassen sich wieder mit neuen Produktideen, was allmählich zu einer wachsenden Zahl neuer Fonds führt. Des Weiteren setzen sich zahlreiche Investoren intensiv mit ihren vorhandenen Beständen auseinander und entscheiden sich dabei auch bewusst für die Inanspruchnahme von KVG-Dienstleistungen oder für einen Wechsel zur Intreal.“

Der Bereich Partnerfonds, für die das Unternehmen als Service-KVG die Verantwortung übernimmt, stellt weiterhin das größte Segment innerhalb der AuA dar. Mit 161 Fonds und Vermögenswerten von rund 36,6 Milliarden Euro trägt er gut die Hälfte zum Gesamtvolumen bei. Während die AuA hier im dritten Quartal weitgehend stabil blieben, stiegen sie in den ersten neun Monaten um 384 Millionen Euro. Zudem konnte Intreal im dritten Quartal einen weiteren Fondspartner gewinnen.

KVG-Services bauen Bedeutung weiter aus

Das stärkste Wachstum verzeichnet erneut der Geschäftsbereich KVG-Services. Die dort administrierten Vermögenswerte erhöhen sich zwischen Juli und September um rund vier Milliarden Euro auf 36,1 Milliarden Euro. Damit erreicht das Segment einen Anteil von knapp fünfzig Prozent an den Gesamt-AuA. Intreal übernimmt in diesem Bereich für andere zugelassene Management-KVGs Aufgaben wie Reporting, Controlling, Fondsbuchhaltung sowie Beteiligungs- und Risikomanagement.