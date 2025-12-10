Newsletter
Jürgen Kestler rückt in den Vorstand der Solvium Holding auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Solvium/Julia Reisinger
Jürgen Kestler

Die Solvium Holding erweitert ihr Vorstandsteam: Ab Januar 2026 verantwortet Jürgen Kestler das Ressort Vertrieb. Der langjährige Manager kommt aus den eigenen Reihen.

Der Aufsichtsrat der Solvium Holding bestellt Jürgen Kestler zum Vertriebsvorstand. Er übernimmt zum 1. Januar 2026 die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und wird damit Chief Sales Officer. Seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH führt er parallel fort, eine Rolle, die er seit Januar 2020 gemeinsam mit André Wreth innehat, der ebenfalls gleichzeitig im Holding-Vorstand sitzt (als Chief Product Officer).

Kestler ist seit dem Jahr 2012 für die Solvium-Gruppe tätig. Zunächst arbeitete er als Vertriebspartner, bevor er kurze Zeit später als Vertriebskoordinator stärker eingebunden wurde. Um die persönliche Betreuung der Vertriebspartner in Süddeutschland auszubauen, übernahm er im Jahr 2014 die Leitung der Niederlassung Süd in Cham in der Oberpfalz.

Seinen beruflichen Weg begann Kestler nach einem Studium zum Betriebswirt bei einem großen Finanzvertrieb. Anschließend wechselte er in die Gewinnung von Anlageberatern und Vermittlern für Maklerpools und Produktanbieter.

André Wreth kommentiert: „Wir wissen sehr genau, was wir an Jürgen Kestler haben. Wir arbeiten seit über zehn Jahren vertrauensvoll Hand in Hand zusammen und können uns blind aufeinander verlassen. Es war also der logische Schritt, ihn auch als Kollegen in den Vorstand der Holding zu befördern.“

