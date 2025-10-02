Karsten Allesch zieht sich aus DEMV-Geschäftsführung zurück

Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) steht vor einem personellen Umbruch. Mitgründer Karsten Allesch hat seinen schrittweisen Rückzug aus der operativen Geschäftsführung angekündigt. Einen festen Zeitpunkt für seinen Abschied nannte er nicht, vielmehr soll die Übergabe der Aufgaben Schritt für Schritt erfolgen.

Allesch bleibt der Infitech-Gruppe, zu der der DEMV seit 2022 gehört, weiterhin als Shareholder und strategischer Sparringspartner verbunden. Die operative Verantwortung übernimmt künftig allein Mitgründer Fabian Fritz, der seit der Gründung im Jahr 2009 gemeinsam mit Allesch die Geschicke des Unternehmens lenkt. Das Management-Team der Infitech-Gruppe um Markus Kiener, Christine Schönteich und Norbert Porazik bleibt unverändert.

„Fabian Fritz und ich haben den DEMV 2009 gegründet – seitdem ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte entstanden, die wir gemeinsam mit vielen Wegbegleitern schreiben durften“, erklärt Allesch. Er wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Besonders prägend war der Zusammenschluss mit der Fonds Finanz im Jahr 2022: Laut Allesch hat sich seitdem der Umsatz mehr als verachtfacht, die Zahl der angeschlossenen Maklerhäuser verdoppelt und die verwalteten Verträge stark erhöht.