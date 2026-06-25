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KI-Investitionen der Hyperscaler könnten bis 2027 auf 900 Milliarden Dollar steigen

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Investitionen in KI
Foto: stock.adobe.com/MindsTock
KI-Investitionen der Hyperscaler treiben Chancen bei Infrastruktur, Energie und Rechenzentren.

Die Investitionen der großen Cloud-Anbieter in Künstliche Intelligenz dürften sich bis 2027 verdreifachen. Davon profitieren längst nicht mehr nur Halbleiterhersteller, sondern zunehmend auch Infrastruktur- und Industrieunternehmen. Welche Bereiche jetzt in den Fokus rücken, zeigt der aktuelle Markttrend.

KI ist nach wie vor ein starker Treiber der Marktentwicklung, doch die Chancenlandschaft verändert sich. Während Investitionsausgaben (Capex) weiterhin beständig und strategisch unvermeidbar sind, verlagert sich der Fokus weg von der Höhe der Ausgaben der Hyperscaler hin zu der Frage, wohin diese Ausgaben fließen, welche Unternehmen davon profitieren und wie weitreichend sich die Auswirkungen auf die Gewinne auswirken. Die aktuelle Phase ist durch das Ausmaß und die Dringlichkeit dieses Investitionszyklus geprägt.

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Die Hyperscaler haben ihre Ausgaben erhöht, wodurch sie ihre KI-Fähigkeiten beschleunigen und die Nachfrage im gesamten Ökosystem stärken. Diese Intensität hat die Aufmerksamkeit der Anleger auf eine kleine Gruppe von Unternehmen gelenkt, die als die unmittelbarsten Nutznießer gelten. Diese Unternehmen sind zwar qualitativ hochwertig und klare Nutznießer, doch hohe Erwartungen, eine breite Streuung im Besitz und anspruchsvolle Bewertungen machen es für sie zunehmend schwieriger, ihre Marktführerschaft in dem Tempo weiter auszubauen, das zuvor im KI-Boom zu beobachten war. Infolgedessen verlagert sich der Fokus der Anleger auf Teile der Lieferkette, in denen zusätzliche Investitionen noch zu einem differenzierten Gewinnpotenzial führen können.

Hyperscaler reinvestieren in Infrastrukturinvestitionen

Gleichzeitig erweitert sich das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten im Bereich KI deutlich und umfasst nun auch weniger offensichtliche Nutznießer. Zusätzliche Mittel fließen zunehmend über den Halbleiterbereich hinaus in die Bereiche Energieversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, elektrische Ausrüstung, Kühlung, Konnektivität, Bauwesen und Dienstleistungen und kurbeln so die Aktivität in der gesamten Realwirtschaft an. In diesem Zusammenhang ist KI nicht mehr nur eine technologische Entwicklung, sondern entwickelt sich zu einem umfassenderen Investitionszyklus in Industrie und Infrastruktur. Dieser Wandel zeigt sich bereits in der Gewinnentwicklung. Hyperscaler reinvestieren ihren operativen Cashflow in Infrastrukturinvestitionen, während nachgelagerte Industrie- und Hardware- Technologieunternehmen eine steigende Nachfrage, eine stärkere operative Hebelwirkung und ein wachsendes Potenzial für positive Gewinnüberraschungen verzeichnen. Die Konsequenz für die Positionierung ist klar: Eine „Long-KI“-Position bleibt überzeugend, doch in der nächsten Phase des Zyklus dürfte Selektivität gegenüber einer bloßen Teilnahme belohnt werden.

Die attraktivsten Chancen bieten zunehmend Unternehmen, die Komplexität, Energieintensität, Konnektivität und Umsetzungskompetenz monetarisieren können, anstatt lediglich vom Wachstum des Auftragsbestands oder der KI-Begeisterung zu profitieren.

Investitionsausgaben Hyperscaler, Gesamtwert der letzten vier Quartale


Autor Jason Adams ist Sektorportfoliomanager Aktien bei T. Rowe Price.

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