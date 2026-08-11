Sky-Deal beflügelt RTL Group: Gewinn springt um fast die Hälfte

Die RTL Group meldet für das erste Halbjahr 2026 einen Ebita-Sprung um 49,4 Prozent und hebt dank des Sky-Deals die Umsatzprognose um eine Milliarde Euro an. Auch das Streaming-Geschäft wird erstmals profitabel. Die TV-Werbeflaute bleibt dennoch ein Risiko – die Zahlen im Detail zeigen, wie groß es ist.

Der RTL Group Sky-Deal zeigt in der Bilanz zum ersten Halbjahr 2026 erstmals seine Wirkung: Der Medienkonzern hat am 11. August 2026 Zahlen vorgelegt, die einen Ergebnisbeitrag von Sky Deutschland enthalten – und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr um eine Milliarde Euro angehoben. Der Pay-TV- und Streaming-Anbieter gehört seit dem 1. Juni 2026 zum Luxemburger Konzern, nachdem die EU-Kommission die Übernahme bereits am 22. April 2026 ohne Auflagen freigegeben hatte. Konzernchef Clément Schwebig spricht von einer „starken Geschäftsentwicklung“, getragen vom „dynamisch wachsenden Streaming-Geschäft“, höheren TV-Marktanteilen und dem Sky-Zukauf.

Für Finanzberater, Vermögensverwalter und Anleger, die RTL-Aktien (ISIN LU0061462528, MDax) im Bestand oder in der Beobachtung haben, liefert der Bericht mehrere Signale. Die Wachstumsstory verschiebt sich sichtbar von der Werbefinanzierung hin zu Abo- und Streaming-Erlösen, während das klassische TV-Werbegeschäft strukturell schwächelt.

Sky-Effekt beim Umsatz sichtbar, beim Gewinn noch nicht

Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 3,9 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro. Ohne die Konsolidierung von Sky Deutschland wäre der Umsatz nach RTL-eigenen Angaben nahezu stabil geblieben, organisch legte er lediglich um 0,1 Prozent zu. Der Zukauf ist damit bereits jetzt der wesentliche Wachstumstreiber auf der Erlösseite.

Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) fällt der Sprung deutlicher aus: Es kletterte um 79 Millionen Euro auf 239 Millionen Euro, ein Plus von 49,4 Prozent. Allein im Juni, dem ersten vollen Konsolidierungsmonat, steuerte Sky Deutschland einen Ebita-Beitrag von rund 60 Millionen Euro bei. RTL weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass dieser hohe Beitrag ein saisonaler Sondereffekt ist: Im Juni fielen keine Kosten für Bundesliga- oder DFB-Pokal-Übertragungen an, während die Abo-Erlöse weitgehend konstant hereinkamen. Für das Gesamtjahr lässt sich daraus also kein repräsentativer Gewinnbeitrag ableiten.

Bemerkenswert für die Einordnung der operativen Substanz: Auch ohne den Sky-Effekt wäre der Konzerngewinn im ersten Halbjahr um 18 Millionen Euro gestiegen, trotz des schwachen TV-Werbemarkts. Das operative Geschäft trägt sich demnach bereits eigenständig.

TV-Werbeflaute hält an, Digitalwerbung dämpft den Rückgang

Die klassischen TV-Werbeerlöse sanken konzernweit um vier Prozent auf 977 Millionen Euro. Digitale Werbeformate glichen den Rückgang mit einem Plus von 10,9 Prozent teilweise aus, ebenso sonstige Werbeerlöse etwa aus Radio und Print mit 3,8 Prozent Zuwachs. Insgesamt gab der Werbeumsatz dadurch nur noch um 0,7 Prozent nach. Im zweiten Quartal allein legte der Werbeumsatz sogar um 1,7 Prozent zu, während die TV-Werbung nur noch um 1,6 Prozent zurückblieb – ein Hinweis auf eine leichte Stabilisierung im Jahresverlauf.

Für das dritte Quartal zeichnet sich laut Unternehmensangaben allerdings erneut ein schwieriges Bild ab: Der deutsche Werbemarkt lag im Juli und August im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich im Minus. In Frankreich profitierte der Sender M6 im Juli von der Fußball-Weltmeisterschaft, im weiteren Jahresverlauf wird dort aber ebenfalls wieder mit Gegenwind gerechnet.

Bei der Produktionstochter Fremantle sank der Umsatz um 7,7 Prozent auf 835 Millionen Euro. Das Ebita stieg trotzdem von 39 auf 60 Millionen Euro, ein Zeichen für striktere Kostendisziplin im internationalen Produktionsgeschäft.

Streaming wird erstmals zum Gewinnbringer

Der wichtigste strukturelle Wendepunkt im Bericht betrifft das Streaming-Geschäft: Die Erlöse stiegen um 27 Prozent auf 299 Millionen Euro. Aus einem operativen Verlust von 34 Millionen Euro im Vorjahreshalbjahr wurde ein Gewinn von 31 Millionen Euro. RTL hat die Profitabilitätsschwelle im Streaming damit früher erreicht als ursprünglich geplant.

Auch bei den Abonnentenzahlen ohne Sky zeigt sich Dynamik: Die Zahl der zahlenden Streaming-Abos stieg binnen eines Jahres um 20,7 Prozent auf 8,728 Millionen. Davon entfallen 7,6 Millionen auf RTL+ in Deutschland, ein Plus von 1,24 Millionen in zwölf Monaten, rund 300.000 davon allein im zweiten Quartal. Rechnet man Sky Deutschland hinzu, kommt RTL auf 12,4 Millionen bezahlte Abonnements in der DACH-Region, wovon 4,8 Millionen auf Sky entfallen. Schwebig bezeichnet RTL damit als „klare Nummer drei im deutschsprachigen Streaming-Markt“ – hinter Netflix und Amazon Prime Video, die im Markt weiterhin führend sind.

Ausblick 2026: Umsatzziel angehoben, Gewinnziel bestätigt

RTL erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von zuvor 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro auf nun 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro. Diese Anhebung um jeweils rund eine Milliarde Euro an beiden Bandbreiten-Enden geht ausschließlich auf die Sky-Konsolidierung zurück.

Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis beließ der Konzern dagegen unverändert bei rund 725 Millionen Euro, mit einem Toleranzband von plus/minus drei Prozent. Kurzfristig bringt der RTL Group Sky-Deal damit zusätzlichen Umsatz, aber noch keinen zusätzlichen Gewinn – nach RTL-Angaben allerdings auch keine Belastung.

Innerhalb des Konzern-Ebita-Ziels hat RTL die Erwartung für den Streaming-Beitrag deutlich angehoben: von zuvor 25 bis 50 Millionen Euro auf nun rund 100 Millionen Euro für das Gesamtjahr. Der Sky-Effekt auf das operative Ergebnis sei darin laut Schwebig noch nicht eingerechnet. Für das laufende Jahr dürfte der Ebita-Beitrag von Sky „praktisch null“ ausfallen, da hohe Sportrechte- und Produktionskosten in den kommenden Monaten den Juni-Effekt wieder ausgleichen.

Mittelfristig hält RTL am Ziel fest, das jährliche Ebita auf eine Milliarde Euro zu steigern. Gestützt wird dieses Ziel durch jährliche Synergien aus der Sky-Integration von 250 Millionen Euro, die innerhalb von drei Jahren realisiert werden sollen. Rund drei Viertel dieser Synergien sind kostenseitig, der überwiegende Teil dürfte laut Marktbeobachtern erst 2027 und 2028 wirksam werden.

Kennzahlen im Überblick

Kennzahl H1 2026 H1 2025 Veränderung Konzernumsatz 2,9 Milliarden Euro ca. 2,8 Milliarden Euro +3,9 % (organisch +0,1 %) TV-Werbeumsatz 977 Millionen Euro ca. 1,02 Milliarden Euro −4,0 % Streaming-Umsatz 299 Millionen Euro ca. 235 Millionen Euro +27 % Bereinigtes Ebita (Konzern) 239 Millionen Euro 160 Millionen Euro +49,4 % Streaming-Ergebnis (Ebita) +31 Millionen Euro −34 Millionen Euro Turnaround Fremantle-Ebita 60 Millionen Euro 39 Millionen Euro +54 % Konzerngewinn (Aktionäre) 45 Millionen Euro 31 Millionen Euro +45 % Zahlende Streaming-Abos (ohne Sky) 8,73 Millionen ca. 7,2 Millionen +20,7 % Zahlende Abos DACH (mit Sky) 12,4 Millionen — Sky-Beitrag: 4,8 Millionen Werte gerundet auf Basis der RTL-Mitteilung vom 11. August 2026 sowie ergänzender Berichterstattung. H1-2025-Vergleichswerte sind teils rechnerisch aus den ausgewiesenen Veränderungsraten abgeleitet.

Der Sky-Deal in Zahlen

Kennzahl Wert Closing 1. Juni 2026 (EU-Freigabe ohne Auflagen: 22. April 2026) Ebita-Beitrag Juni 2026 rund 60 Millionen Euro (saisonaler Sondereffekt, keine Sportrechtekosten) Erwarteter Ebita-Beitrag Gesamtjahr 2026 praktisch null Synergieziel 250 Millionen Euro pro Jahr innerhalb von drei Jahren, rund 75 Prozent kostenseitig Abo-Basis Sky 4,8 Millionen zahlende Kunden in der DACH-Region Strategische Einordnung laut RTL Nummer drei im deutschsprachigen Streaming-Markt mit 12,4 Millionen Abos insgesamt

Kursreaktion und Analystenstimmen

Die RTL-Aktie reagierte zunächst positiv: Im frühen Handel am 11. August stieg der Kurs um bis zu 1,5 Prozent, gab die Gewinne im Tagesverlauf aber wieder ab und notierte nahezu unverändert zum Vortagesschluss von 32,30 Euro. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Aktie mehr als sechs Prozent im Minus.

Bernstein-Analystin Annick Maas bestätigte ihre Einstufung „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 37 Euro. Der Umsatz sei etwa wie erwartet ausgefallen, das bereinigte operative Ergebnis habe die Konsensschätzungen jedoch deutlich übertroffen – begünstigt neben dem Sky-Effekt durch geringere Anlaufverluste im Streaming und Einsparungen bei Fremantle. Auch ein von der Nachrichtenagentur zitierter Marktteilnehmer zog ein insgesamt positives Fazit und verwies auf den höheren Umsatzausblick sowie den optimistischeren Streaming-Ausblick.

Was der RTL Group Sky-Deal für Anleger und Vermittler bedeutet

Für die Bewertung des Unternehmens ergeben sich aus dem Zahlenwerk mehrere praktisch relevante Punkte. Zunächst lohnt sich ein Blick auf die Ertragsqualität statt auf die Schlagzeile: Der Ebita-Sprung um fast 50 Prozent wirkt beeindruckend, ist aber überwiegend Sky-getrieben und laut RTL selbst nicht auf das Gesamtjahr übertragbar. Wer die Aktie bewertet, sollte deshalb eher den bereits ohne Sky erzielten operativen Fortschritt von 18 Millionen Euro als robusteren Indikator für die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung heranziehen.

Zugleich verschiebt sich mit der Sky-Integration RTLs Erlösbasis spürbar weg von der zyklischen Werbefinanzierung hin zu wiederkehrenden Abo-Einnahmen. Das reduziert langfristig die Konjunkturabhängigkeit des Konzerns, auch wenn sich der Effekt erst über mehrere Jahre in den Margen niederschlagen dürfte. Die für Juli und August gemeldete erneute Schwäche des deutschen Werbemarkts zeigt allerdings, dass diese Erholung nicht linear verläuft. Für die Ergebnisentwicklung im zweiten Halbjahr bleibt die Werbekonjunktur damit ein Unsicherheitsfaktor.

Entscheidend für die mittelfristige Bewertung ist zudem das Synergieversprechen von 250 Millionen Euro. Es gilt als der eigentliche Werttreiber der Sky-Übernahme, wird sich aber überwiegend erst 2027 und 2028 in der Gewinn- und Verlustrechnung zeigen. Bis dahin bleibt die Sky-Integration ergebnisneutral bis leicht belastend – wer den RTL Group Sky-Deal bewertet, sollte diesen zeitlichen Versatz zwischen Umsatzeffekt und Gewinneffekt einkalkulieren.