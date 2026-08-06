Hyperscaler machen KI-Investitionen zu profitablem Geschäft

Microsoft und Alphabet zeigen, dass hohe Investitionen in KI-Infrastruktur bereits erhebliche Umsätze und Gewinne erzeugen. Zugleich nähert sich die Bewertung der Hyperscaler dem Gesamtmarkt – eine Kombination, die Anleger aufhorchen lässt.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal hat eines gezeigt: Die entscheidende Frage für Investoren lautet längst nicht mehr nur, wer die Schaufeln für den Goldrausch liefert, sondern wer die gigantischen Infrastruktur-Investitionen am Ende der Kette auch erfolgreich in bare Münze verwandelt.

Microsoft als Paradebeispiel

Die Zahlen der großen Hyperscaler erteilen der grassierenden Skepsis vor einem „KI-Groschengrab“ eine klare Absage. Sie beweisen, dass die Energieleistung beim Aufbau der Rechenzentren keine Wette auf eine vage Zukunft ist, sondern sich bereits heute massiv in den Bilanzen niederschlägt. Microsoft agiert als Paradebeispiel für eine funktionierende Monetarisierung: Die Azure-Sparte übertraf mit einem Wachstum von 43 Prozent die Markterwartungen deutlich und trieb den Jahresumsatz auf ein Rekordniveau von 331 Milliarden US-Dollar. Was uns als Multi-Asset-Manager dabei besonders überzeugt, ist die Kombination aus massiven Investitionen und eiserner Kapitaldisziplin – trotz enormer Ausgaben bleibt der freie Cashflow robust, was die Sorgen vor unzureichenden Renditen entkräftet.

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Alphabet wächst rasant in der Cloud

Dass dieses Wachstum auf einer realen und breiten Nachfragewelle fußt, verdeutlicht der Blick auf Alphabet. Während der Markt oft nur die hohen Ausgaben (Capex) diskutiert, wird der enorme „Order-Backlog“ in der Cloud-Sparte übersehen. Unternehmen weltweit sichern sich über langfristige Verträge die dringend benötigten Kapazitäten für ihre eigene KI-Transformation. Die Nachfrage ist also vertraglich untermauert und sorgt schon heute dafür, dass das Cloud-Geschäft von Alphabet hochprofitabel wächst. Die Hyperscaler sind somit längst nicht mehr nur die großen „Geldgeber“ der Hardware-Flaschenhälse, sondern die Plattformen, die diese Infrastruktur erst in skalierbare, hochmargige Services verwandeln.

Hyperscaler so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr

Daraus ergibt sich ein für Anleger hochattraktives Gesamtbild, das durch einen Blick auf die relative Bewertung fundamental untermauert wird. Betrachtet man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hyperscaler im Verhältnis zum breiten S&P 500, wird ein historischer Trend sichtbar: Das relative KGV befindet sich seit 2020 im Sinkflug und hat nun fast das Niveau des Gesamtmarktes erreicht. Trotz ihres enormen technologischen Vorsprungs, ihrer Preissetzungsmacht und der prall gefüllten Auftragsbücher sind die Hyperscaler im Vergleich zum Markt so günstig bewertet wie seit Jahren nicht mehr.

Fazit: Microsoft, Alphabet und die Flaschenhals-Profiteure

Investoren sollten das Thema KI auf zwei perfekt aufeinander abgestimmten Ebenen spielen: Während die Flaschenhälse, also jene Technologieunternehmen, die physische Infrastruktur, Hochleistungschips und Hardware liefern, das Fundament sichern, bieten Microsoft und Alphabet den Zugriff auf die tatsächliche Wertschöpfung der Zukunft – und das zu einer historisch attraktiven relativen Bewertung.

Autor Dr. Eckhard Schulte ist Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.