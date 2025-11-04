Qualitypool trennt Geschäftsbereiche und gründet eigene Versicherungsgesellschaft

Qualitypool hat seine Organisationsstruktur grundlegend neu aufgestellt. Das Unternehmen teilt seine bisherigen Geschäftsbereiche in zwei spezialisierte Gesellschaften: die bestehende Qualitypool GmbH für den Finanzierungsmaklerpool und die neu gegründete Qualitypool Versicherungsmakler Service GmbH für den Versicherungsmaklerpool.

Die neue Gesellschaft vereint die bisherigen Einheiten Qualitypool Versicherung und Amex Pool AG. Die unter der Marke Amex etablierten Deckungskonzepte sollen fortgeführt und weiterentwickelt werden. Damit bleibt die bekannte Produktmarke im Markt präsent, während die organisatorische Neuausrichtung neue Handlungsspielräume eröffnet.

Klare Trennung für mehr Fokus und Entscheidungsfreiheit

Mit der Aufteilung verfolgt Qualitypool das Ziel, die unterschiedlichen Marktanforderungen in den Bereichen Finanzierung und Versicherung gezielter zu adressieren. Beide Gesellschaften sollen künftig eigenständiger agieren und ihre Prozesse stärker auf die jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen ausrichten.

Laut Unternehmen ermöglicht die neue Struktur schnellere Entscheidungswege und eine größere Flexibilität bei der Umsetzung marktorientierter Strategien. Zudem könne Qualitypool so die Entwicklung beider Bereiche eigenständig vorantreiben und Innovationen gezielter umsetzen.

Einordnung in die Hypoport-Struktur

Die Neustrukturierung erfolgt im Zuge der übergeordneten Neuordnung der Geschäftssegmente der Konzernmutter Hypoport SE. Diese steuert ihre Aktivitäten künftig über die Segmente Real Estate & Mortgage (Finanzierung) sowie InsurTech (Versicherung). Qualitypool fügt sich mit der neuen Aufteilung in diese Struktur ein und bleibt Teil des Unternehmensnetzwerks der Hypoport SE.

Beide Gesellschaften profitieren laut Mitteilung von Synergien mit Schwesterunternehmen, insbesondere durch gemeinsame technologische Plattformen und gebündeltes Know-how. Ziel sei es, innerhalb des Konzerns die technologischen und fachlichen Kompetenzen weiter zu stärken.

Kontinuität für Partner und Kunden

„Mit der klaren Aufteilung und der Bündelung unserer Poolaktivitäten stärken wir unsere Position in der Versicherungsbranche“, betont Andrea Föllmer, Geschäftsführerin der neuen Qualitypool Versicherungsmakler Service GmbH. Gemeinsam mit Ralf Heinrichs leitet sie die Gesellschaft.

Für Vertriebspartner und Produktanbieter ändert sich durch die Neuaufstellung zunächst nichts. Die bestehenden Ansprechpartner und Prozesse bleiben unverändert, sodass die operative Zusammenarbeit ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.