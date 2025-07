Maklerpool BCA meldet starkes Wachstum in 2024

Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent auf 80,0 Millionen Euro (2023: 70,1 Millionen Euro), teilt das Unternehmen mit. Der Rohertrag blieb mit 17,2 Millionen Euro stabil. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg auf 2,0 Millionen Euro (2023: 1,2 Millionen Euro).

„Im Geschäftsfeld Versicherung und Vorsorge sind wir im vergangenen Jahr sogar etwas stärker gewachsen als im Investmentgeschäft“, berichtet Frank Ulbricht, Vorstand Zentrale Funktionen & Investment der BCA AG. „Mittelfristig wird die Allfinanz-Beratung weiter an Bedeutung gewinnen“, so Ulbricht. „Versicherungsmakler werden Investment-Beratung in ihrem Angebot ergänzen, und Finanzanlagenvermittler erweitern ihr Portfolio in der Risikoabsicherung. Das entspricht dem Kundenbedarf und eröffnet Wachstumschancen.“

Eigenkapitalquote steigt auf 22,9 Prozent

Einen deutlichen Anstieg gab es beim Eigenkapital auf 6,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von 74 Prozent und einer Eigenkapitalquote von 22,9 Prozent (2023: 15,6 Prozent). „Wir sind für unsere Vertriebspartner mehr als eine Technologieplattform oder ein ‚Supermarkt‘. Unsere Vertriebspartner bleiben stets selbstbestimmt und unabhängig und werden nicht durch finanzielle Eigeninteressen von Private-Equity-Investoren eingeschränkt“, betont Bastian Roeder, Vorstand Vertrieb, Service & Versicherung der BCA AG, mit einem Seitenhieb auf einen Teil der Konkurrenz.

„Unsere Aktionäre – Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit – stehen für einen offenen, barrierefreien Zugang zum Markt. Wir sind von der Zukunftsfähigkeit des Berufsstands des freien Maklertums überzeugt“, so Roeder weiter.

Positive Geschäftsentwicklung im Q1/2025

Auch im Jubiläumsjahr 2025 – 40 Jahre BCA AG – stehe die Unterstützung durch persönlichen Service von Fach- und Vertriebsexperten und moderne technische Werkzeuge im Mittelpunkt des Handelns, so die Ankündigung. „Unsere Vertriebs- und Serviceplattform ‚DIVA‘, unsere Endkunden-App ‚Ihr FinanzCockpit‘, die digitale Bestandsübertragung, unser ‚DIVA Portfolio Builder‘ sowie unser vollintegriertes Ökosystem aus führenden Vergleichsrechnern bilden das starke Fundament unseres digitalen Angebots und ermöglichen prozessoptimiertes und effizientes Arbeiten“, so Roman Schwarze, Vorstand Digitalisierung & IT.

Die Optimierung des Zusammenspiels von persönlichem Service, Software und Prozessen zur Vertriebsunterstützung werde auch 2025 fortgeführt. Das spiegele sich bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres positiv in der Geschäftsentwicklung wider.