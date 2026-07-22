Neue KfW-Förderung: Das gilt jetzt bei Heizungstausch und Sanierung (Tabelle)

Die neuen Förderbedingungen gelten ab sofort für neu gestellte Anträge. Bereits erteilte Förderzusagen der KfW behalten ihre Gültigkeit, teilte die KfW mit. Auch bereits eingegangene, aber noch nicht bewilligte Anträge werden nach den geltenden Fördervoraussetzungen geprüft.

Allerdings: Die Förderung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Bundesmittel. Ein Rechtsanspruch besteht nicht, so die KfW.

Die wichtigsten Veränderungen in Tabellen-Form:

Heizungsförderung für Wohngebäude

Förderbereich Bisherige Regelung Neue Regelung (ab sofort) Grundförderung Heizung (Wohngebäude) 30 Prozent der förderfähigen Kosten 30 Prozent der förderfähigen Kosten Maximale förderfähige Investition (1. Wohneinheit) 30.000 Euro 28.000 Euro Weitere Wohneinheiten 15.000 Euro (2.–6. WE), 8.000 Euro ab 7. WE Unverändert: 15.000 Euro (2.–6. WE), 8.000 Euro ab 7. WE Absenkung Förderhöchstbetrag Keine automatische Absenkung Ab 1. Februar 2027 halbjährlich minus 750 Euro für die erste Wohneinheit Einkommensbonus – Haushalte ohne Kinder Einheitlich 30 Prozent bis 40.000 Euro Haushaltseinkommen 40 Prozent bis 30.000 Euro, 30 Prozent bis 40.000 Euro, 10 Prozent bis 50.000 Euro Einkommensbonus – Familien mit Kindern 30 Prozent bis 40.000 Euro Einkommensgrenze steigt pauschal um 10.000 Euro: 40 Prozent bis 40.000 Euro, 30 Prozent bis 50.000 Euro, 10 Prozent bis 60.000 Euro Klimageschwindigkeitsbonus 20 Prozent (degressiv angekündigt) 16 Prozent, ab 1. Februar 2027 halbjährlich minus vier Prozentpunkte Effizienzbonus Wärmepumpe Vorhanden Entfällt Emissionsminderungszuschlag Vorhanden Entfällt Wertschöpfungsbonus Nicht vorhanden Neu ab voraussichtlich 1. Quartal 2027: 15 Prozent für in der EU gefertigte Wärmepumpen Grundförderung Wärmepumpen ab 2027 30 Prozent 15 Prozent (ab Einführung des Wertschöpfungsbonus) Die bisherigen Werte beziehen sich auf die bislang geltende BEG-Heizungsförderung. Die größte Änderung besteht in der stärkeren sozialen Staffelung des Einkommensbonus, der Senkung des Förderhöchstbetrags von 30.000 auf 28.000 Euro sowie dem Wegfall des Effizienzbonus und des Emissionsminderungszuschlags. Dafür wird 2027 ein neuer Wertschöpfungsbonus für in der Europäischen Union produzierte Wärmepumpen eingeführt. Für diese beträgt die Grundförderung demnach in Summe weiterhin 30 Prozent. Quellen: KfW-Mitteilung von 21. Juli 2026 für neue Regelungen / KfW und BMWE für bis Juli 2026 geltende BEG-Förderbedingungen / ohne Gewähr.

Heizungsförderung für Nichtwohngebäude

Förderbereich Bisherige Regelung Neue Regelung Maximaler Förderbetrag bis 150 Quadratmeter Nettoraumfläche 30.000 Euro 28.000 Euro Größere Gebäude Flächenabhängige Staffelung Staffelung bleibt bestehen, Höchstbeträge sinken ab 1. Februar 2027 halbjährlich Quellen: KfW-Mitteilung von 21. Juli 2026 für neue Regelungen / KfW und BMWE für bis Juli 2026 geltende BEG-Förderbedingungen / ohne Gewähr.

Energetische Sanierung

Förderbereich Bisherige Regelung Neue Regelung EE-Klassen-Bonus Fünf Prozent Entfällt Förderhöchstbetrag Wohngebäude Teilweise gestaffelt Einheitlich 150.000 Euro je Wohneinheit Tilgungszuschüsse Bisherige Fördersätze Pauschal um zehn Prozentpunkte reduziert Zuschüsse für Kommunen Bisherige Fördersätze Ebenfalls um zehn Prozentpunkte reduziert Bonus Serielles Sanieren Nur für EH 40 und EH 55 Zusätzlich auch für EH 70 EE; neuer Bonus für Nichtwohngebäude Quellen: KfW-Mitteilung von 21. Juli 2026 für neue Regelungen / KfW und BMWE für bis Juli 2026 geltende BEG-Förderbedingungen / ohne Gewähr.

Neue Einkommensgrenzen und Bonus für Eigennutzer im Überblick