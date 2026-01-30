Markus Kreuter wechselt von Zinsbaustein zu Caerus

Markus Kreuter verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzierungen, davon rund 30 Jahre in der gewerblichen Immobilienfinanzierung, teilt Caerus mit. Vor seinem Wechsel führte er mehr vier als Jahre lang die digitale Investmentplattform Zinsbaustein mit Sitz in Berlin, die nach einer Fusion im vergangenen Jahr zum Jahreswechsel endgültig in der Plattform Wiwin aufgegangen ist.

Darüber hinaus bekleidete Kreuter den Angaben zufolge im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit eine Vielzahl von Führungsposition in den Bereichen Kreditrisikomanagement und Kundenbetreuung bei Banken, Finanzierung und Accounting bei Projektentwicklern sowie in der Transaktionsberatung. Stationen seines beruflichen Werdegangs waren unter anderem Deutsche Bank AG, DekaBank, Vivico Real Estate GmbH (heute CA Immo Deutschland GmbH), Jones Lang LaSalle SE sowie die The Flag-Gruppe.

Markus Kreuter ist demnach Immobilienökonom (ebs) und absolvierte 2015 das Executive Management Program in International Real Estate (EMPIRE) der IREBS (Regensburg) in Kooperation mit der Bocconi Universität (Mailand/Italien) und ESSEC Business School (Cergy/Frankreich).

Bisheriger COO geht in den Ruhestand

Die 2012 gegründete Caerus Debt Investments AG mit Sitz in Düsseldorf gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern von institutionellen Immobilien-Finanzierungen in Kontinentaleuropa und ist seit 2025 Teil der CapMan Group. Nach den Worten von Michael Morgenroth, CEO von Caerus und Managing Partner bei CapMan Real Asset Debt, kann das Unternehmen mit der Berufung von Markus Kreuter auch „einen nahtlosen Übergang sicherstellen, wenn unser bisheriger COO Bernhard Berg im Frühjahr 2026 planmäßig in den Ruhestand treten wird.“