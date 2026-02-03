MPC Capital und Storm Capital starten maritime Investment-Plattform

MPC Capital aus Hamburg und Storm Capital Management aus Oslo haben mit MPC Storm Maritime Opportunities (MSO) eine gemeinsame Investment-Plattform für maritime Sachwerte aufgelegt. Beim ersten Closing sagten Investoren Eigenkapital in Höhe von 35 Millionen Dollar zu. Ziel ist es, mehr als 70 Millionen Dollar einzuwerben und diese über verschiedene Segmente der Schifffahrt zu investieren, teilt MPC Capital mit.

Die Plattform richtet sich an institutionelle Investoren und fokussiert sich auf moderne Second-Hand-Schiffe in den Bereichen Bulk, Tanker, Container und Offshore. Die Beschäftigungsmodelle reichen vom Spotmarkt bis zu langfristigen Charterverträgen. Damit soll flexibel auf unterschiedliche Marktphasen reagiert werden.

Fokus auf Diversifikation und Co-Investments

Storm Capital bringt eigene Eigenkapital- und Projekterfahrung ein, während MPC Capital auf ihre langjährige Expertise in der Strukturierung und dem Management maritimer Investments verweist. Am ersten Closing beteiligten sich den Angaben zufolge unter anderem Klaveness Marine, Portline und Uthalden. Zusätzlich investieren MPC Capital und Morten E. Astrup, Founding Partner von Storm Capital Management, selbst signifikant in die Plattform.

Die Anlagestrategie von MSO setzt auf ein breit diversifiziertes Portfolio sowie selektive Co-Investments mit Industriepartnern. Angestrebt wird eine Nettorendite von rund 15 Prozent pro Jahr auf IRR-Basis, ergänzt um laufende Ausschüttungen, abhängig von der jeweiligen Projektstruktur. Die Beteiligungsquoten liegen typischerweise zwischen 20 und 50 Prozent und werden durch eine konservative Finanzierung ergänzt.

Strukturiert ist MPC Storm Maritime Opportunities zunächst als Private Partnership. Im Rahmen eines zweiten Closings ist geplant, die Plattform in eine regulierte Fondsstruktur in Luxemburg zu überführen. Damit soll der institutionelle Zugang weiter erleichtert und die Grundlage für zusätzliches Wachstum geschaffen werden.