Die Bayerische holt Digitalexperten Langendörfer in die Geschäftsführung der BOAM

Die Versicherungsgruppe die Bayerische stellt die Geschäftsführung ihrer Digitaltochter BOAM neu auf. Philipp Langendörfer übernimmt zum 1. Juli 2026 eine Geschäftsführungsfunktion. Gemeinsam mit Joachim Zech und Burghard Kaske soll er die Gesellschaft weiterentwickeln, die innerhalb der Bayerischen für digitale Versicherungs- und Vertriebslösungen steht. Die Geschäftsführung der BOAM besteht künftig aus Joachim Zech, Burghard Kaske und Philipp Langendörfer.

Langendörfers Aufgaben bei der BOAM sind konkret umrissen: Er soll digitale Vertriebswege ausbauen sowie operative Abläufe von der Bestandsarbeit bis zur Schadenbearbeitung vereinfachen und beschleunigen.

„Der Versicherungsmarkt wird digitaler und schneller – wer hier vorne mitspielen will, braucht Geschäftsmodelle, die genau darauf ausgelegt sind“, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. „Mit Philipp Langendörfer gewinnen wir jemanden, der solche Modelle im Markt nicht nur kennt, sondern selbst aufgebaut und skaliert hat. Das ist genau die Erfahrung, die uns beim nächsten Entwicklungsschritt der BOAM weiterbringt.“

Joachim Zech, Geschäftsführer der BOAM, ergänzt: „Im Tagesgeschäft entscheidet sich, ob digitale Vertriebswege wirklich tragen. Und genau da setzt Philipp an. Erfahrung im Online-Vertrieb, ein gutes Gespür für digitale Kundenzugänge, ein klarer Blick für Prozessqualität: Das bringt er bei uns gezielt ein.“

Werdegang im digitalen Versicherungsvertrieb

Langendörfer kommt von der Astra Versicherung AG, wo er seit 2021 Vorstandsvorsitzender war und unter anderem Vertrieb, Marketing, Produktgestaltung, Personal und Schaden verantwortete. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf dem Ausbau digitaler Vertriebswege und der Steuerung des Online-Geschäfts entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Durch die Zusammenarbeit der Astra Versicherung AG mit der Bayerischen kennt Langendörfer das Haus, relevante Bestände und bestehende Schnittstellen bereits aus der Praxis. Zuvor war er als Sales Manager DACH bei wefox tätig und verantwortete dort den Ausbau von Vertriebsteams, die Einführung digitaler Vertriebstools sowie die Weiterentwicklung von Maklerprozessen.

Weitere Stationen führten ihn zur ERGO Beratung und Vertrieb AG sowie zur DKV AG. Von 2020 bis 2022 war er zudem nebenberuflicher Dozent an der DHBW Heidenheim im Bereich private Krankenversicherung. „Die BOAM verbindet für mich digitale Geschwindigkeit mit versicherungsfachlicher Substanz“, sagt Langendörfer. „Mich reizt besonders, digitale Vertriebswege und Prozesse so weiterzuentwickeln, dass sie im Alltag echten Nutzen schaffen – für Kunden, Vertriebspartner und die Organisation selbst.“

BOAM stellt sich breiter auf

Die BOAM ist die digitale Vertriebs- und Marketingplattform der Bayerischen. Der Versicherer nutzt sie zum Online-Policenverkauf, zur Neukundenansprache, aber auch zur Betreuung von Vergleichsportalen bis zum Abschluss. Künftig soll das Portfolio auch auf die Betreuung bestehender Verträge und die Schadenbearbeitung ausgeweitet werden. Ziel sei, die BOAM von einer reinen Vertriebsplattform zu einer Einheit weiterzuentwickeln, die den gesamten Weg vom ersten Klick bis zum Schadenfall digital und aus einer Hand steuert, betont die Bayerische.