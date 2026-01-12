Neuberger Berman verstärkt Intermediärgeschäft in Norddeutschland

Neuberger Berman baut seine Präsenz im deutschsprachigen Raum für den Intermediär-Bereich aus: Philipp Eue verstärkt das Team ab sofort als Relationship Manager. In seiner Funktion wird er Intermediäre in Norddeutschland betreuen und dabei das gesamte Produktspektrum von Neuberger Berman einbeziehen – dies inkludiert Aktien- und Anleihenfonds sowie Private-Market-Investmentlösungen mit besonderem Fokus auf das ELTIF-Angebot von Neuberger Berman. Eue werde bestehende Kundenbeziehungen vertiefen sowie die Präsenz vor allem in Norddeutschland strategisch ausbauen, teilt das Unternehmen mit.

Philipp Eue bringt den Angaben zufolge umfangreiche Erfahrung im Wealth Management und in der Betreuung anspruchsvoller Kunden mit. Vor seiner Tätigkeit bei Neuberger Berman war er bei der Landesbank Baden-Württemberg im Bereich Capital Markets in Frankfurt am Main tätig, wo er als Director für die Betreuung von Asset Managern und Family Offices verantwortlich war.

Seine vorherige Station war das Wealth Management der UBS Europe SE, wo er in Hamburg als Client Advisor tätig war. Zuvor betreute Eue bei der Deutschen Bank AG im Wealth Management an den Standorten Frankfurt am Main und Hamburg als Portfoliomanager komplexe Portfolios.

Philipp Eue absolviert derzeit ein MBA-Programm an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf. Er hält einen Master of Finance von der DHBW CAS in Mannheim/Heilbronn und einen Bachelor of Science von der Hochschule Hannover. Eue nahm zudem an Executive-Education-Programmen der Columbia Business School, des Indian Institute of Management Bangalore und der National University of Singapore teil.

Die Ernennung unterstreicht das Bekenntnis von Neuberger Berman, seine Präsenz im deutschen und österreichischen Markt strategisch auszubauen und Kunden vor Ort Zugang zum gesamten Investmentspektrum der Gesellschaft zu bieten, heißt es in der Mitteilung.