Krypto-Markt wird erwachsener: Tokenisierung und ETPs gewinnen an Bedeutung

Der Kryptomarkt entwickelt sich trotz anhaltender Kursschwankungen zunehmend in Richtung institutioneller Finanzmarktinfrastruktur. Zu diesem Ergebnis kommt der Anbieter börsengehandelter Krypto-Produkte 21shares in seinem Bericht „State of Crypto 2026: Mid-Year Update“. Darin überprüft das Unternehmen zehn Prognosen, die Ende 2025 veröffentlicht wurden.

Die Analyse zeigt, dass mehrere langfristige Entwicklungen Bestand haben. Dazu zählen die anhaltende Nachfrage nach regulierten Krypto-Anlageprodukten, die Konsolidierung von Ethereum-Layer-2-Netzwerken sowie die zunehmende Bedeutung tokenisierter Vermögenswerte. Auch dezentrale Prognosemärkte wachsen schneller als ursprünglich erwartet.

Für europäische Anleger und institutionelle Investoren unterstreicht der Bericht die Rolle regulierter Anlagevehikel beim Zugang zu digitalen Vermögenswerten. Zwar mussten einzelne Kurs- und Liquiditätsprognosen an die Marktbedingungen angepasst werden, die grundlegenden strukturellen Trends bleiben laut 21shares jedoch bestehen.

Bitcoin folgt weiter dem Vier-Jahres-Zyklus

Besonders im Fokus steht die Entwicklung von Bitcoin. Nach Einschätzung von 21shares spielt der traditionelle Vier-Jahres-Zyklus weiterhin eine wichtige Rolle. „Zu Jahresbeginn galt es beinahe als Konsens, dass der Vier-Jahres-Zyklus von Bitcoin beendet sei. Die Kursentwicklung zeigt jedoch ein anderes Bild“, sagt Eliézer Ndinga, Head of Research bei 21shares. „Bitcoin folgt weiterhin historischen Post-Halving-Mustern, allerdings mit deutlich geringeren Rückschlägen als in früheren Zyklen. Das spricht für eine reifere Marktstruktur.“

Nach dem Höchststand von 126.000 US-Dollar im Oktober 2025 gab der Kurs deutlich nach. Die Korrektur bewegt sich laut Bericht jedoch im Rahmen früherer Marktzyklen und fällt deutlich moderater aus als die Rückgänge von mehr als 80 Prozent in vergangenen Phasen.

Zudem blieb Bitcoin durchgehend oberhalb der aggregierten Investoren-Kostenbasis von 54.000 US-Dollar. Aus Sicht von 21shares sprechen fundamentale Kennzahlen derzeit eher für eine Erholung in Richtung 100.000 US-Dollar bis Jahresende als für einen spekulativen Ausbruch.

Institutionelle Investoren bleiben engagiert

Auch bei börsengehandelten Krypto-Produkten sieht 21shares eine stabile Nachfrage. Das weltweit verwaltete Vermögen in Krypto-ETPs sank zwar seit Jahresbeginn infolge von Kursbewegungen um 15 Prozent auf 140 Milliarden US-Dollar. Die zugrunde liegenden Bitcoin-Bestände liegen mit 1,25 Millionen BTC jedoch weiterhin lediglich acht Prozent unter ihren bisherigen Höchstständen.

„Aus Asset-Allocation-Perspektive sticht zur Jahresmitte vor allem die Widerstandsfähigkeit institutionellen Kapitals hervor“, sagt Adrian Fritz, Chief Investment Strategist bei 21shares. „Investoren halten ihre Allokationen trotz erhöhter Volatilität. Zugleich zeigt die schnelle Skalierung neuer qualitativ hochwertiger Projekte, dass institutionelle Nachfrage gezielt Plattformen adressiert, die klare operative On-Chain-Umsätze vorweisen können.“

Als Beispiel nennt das Unternehmen die Einführung von Hyperliquid-ETFs in den USA, die im ersten Monat Zuflüsse von 150 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Prognosemärkte und Ethereum-Netzwerke verändern sich

Dezentrale Prognosemärkte entwickelten sich im ersten Halbjahr dynamischer als erwartet. Bis Ende Mai erreichte das Transaktionsvolumen 57,5 Milliarden US-Dollar und überschritt damit bereits mehr als die Hälfte der ursprünglichen Jahresprognose. Zusätzliche Impulse erwartet 21shares durch die Fußball-Weltmeisterschaft und die US-Midterm-Wahlen. Das jährliche Transaktionsvolumen könnte damit auf bis zu 200 Milliarden US-Dollar steigen.

Im Ethereum-Ökosystem setzt sich gleichzeitig eine Konsolidierung durch. Nach Angaben von 21shares konzentrieren sich Nutzeraktivität und Liquidität zunehmend auf wenige führende Layer-2-Netzwerke. Base, Arbitrum und Optimism vereinen inzwischen 83 Prozent des gesamten im DeFi-Sektor gebundenen Kapitals dieser Netzwerke auf sich.

Nach Einschätzung der Analysten geraten weniger differenzierte Skalierungslösungen zunehmend unter Druck. Ihnen fehlen häufig ausreichende Verbreitung, klare Anwendungsfälle oder tragfähige Geschäftsmodelle.

Tokenisierung erreicht neue Dimensionen

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Tokenisierung realer Vermögenswerte. Auf öffentlichen Blockchains beläuft sich das Volumen tokenisierter Assets laut 21shares inzwischen auf 31 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 15 Milliarden US-Dollar auf tokenisierte US-Staatsanleihen.

Unter Einbeziehung institutioneller, zugangsbeschränkter Netzwerke wie Canton steigt das Volumen nach Angaben des Unternehmens auf rund 350 Milliarden US-Dollar. Dort werden Vermögenswerte als rund um die Uhr verfügbare Sicherheiten digital abgebildet.

Als wichtigen Entwicklungsschritt verweist 21shares auf die geplante Integration der Depository Trust & Clearing Corporation. Die DTCC plant für Juli und Oktober die Tokenisierung von US-Staatsanleihen, die bei der Depository Trust Company verwahrt werden. Dadurch könnte eine direkte Verbindung zwischen etablierter Wertpapierinfrastruktur und blockchainbasierter Finanzmarkttechnologie entstehen.