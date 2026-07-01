MediaMarktSaturn verkauft jetzt Gutscheinkarten für Bitcoin und andere Kryptowährungen

MediaMarktSaturn erweitert sein Angebot in Deutschland um Gutscheinkarten des Anbieters Cryptonow. Kundinnen und Kunden können die Karten ab sofort in den Märkten sowie in den Onlineshops von MediaMarkt und Saturn erwerben und anschließend online in Bitcoin oder andere Kryptowährungen einlösen.

Die Einführung erfolgt gemeinsam mit dem Payment- und Gutscheinanbieter Epay, der die technische Integration und den Vertrieb übernimmt. Mit dem Schritt werden Kryptowährungen erstmals als eigenständige Produktkategorie im Geschenkkartenbereich des Elektronikhändlers angeboten.

„MediaMarkt und Saturn sind Orte, an denen Menschen neue Technologien entdecken. Genau dort gehören auch Kryptowährungen hin. Gemeinsam schaffen wir einen Zugang, der so einfach ist wie der Kauf eines neuen Smartphones“, sagt Simon Grylka, Managing Director von Cryptonow.

Ausbau des Krypto-Angebots im Einzelhandel

Die Kooperation knüpft an die Erfahrungen in der Schweiz an. Dort sind die Produkte von Cryptonow bereits seit einiger Zeit in den Filialen erhältlich. Nach Angaben der Unternehmen zeigt die Nachfrage, dass das Interesse an einfach zugänglichen Möglichkeiten zum Kauf von Kryptowährungen wächst.

„Unsere Kundinnen und Kunden zeigen großes Interesse an innovativen digitalen Produkten. Mit den Cryptonow Gutscheinkarten erweitern wir unser Angebot in Deutschland gezielt um eine neue, zukunftsorientierte Produktkategorie im Geschenkkartenbereich“, sagt Floris Frederik Zwinkels, Head Service & Solutions von MediaMarktSaturn Deutschland.

Der Kauf erfolgt nach dem Prinzip einer klassischen Gutscheinkarte. Nach dem Erwerb wird der Gutschein online eingelöst, wobei der Guthabenbetrag in Bitcoin oder andere unterstützte Kryptowährungen investiert werden kann. Das Angebot richtet sich insbesondere an Einsteiger sowie an Interessierte, die Kryptowährungen zunächst über einen vertrauten Vertriebskanal erwerben möchten.

Cryptonow setzt auf europaweiten Ausbau

Neben dem Bitcoin Starterpaket bietet Cryptonow auch Prepaid-Karten an, mit denen sich bestehende Cryptonow-Wallets oder Invest-Konten aufladen lassen. Ergänzt wird das Angebot durch die digitale Plattform Cryptonow Invest für den Kauf und die Verwaltung von Kryptowährungen.

Nach Unternehmensangaben baut Cryptonow derzeit ein europaweites Vertriebsnetz mit mehr als 300.000 geplanten Verkaufsstellen in 28 Ländern auf. Die Standorte sollen schrittweise erschlossen werden.