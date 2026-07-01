Memecoins verlieren 74 Prozent an Wert – Trump verdient trotzdem Millionen

Die Euphorie um Memecoins ist innerhalb weniger Monate deutlich abgeflaut. Nach einer Analyse von BestBrokers ist die gesamte Marktkapitalisierung dieses Marktsegments zwischen Juli 2025 und Ende Juni 2026 um 74 Prozent gesunken. Sie fiel von 85,08 Milliarden auf 22,14 Milliarden US-Dollar.

Von den 20 größten Memecoins verloren 18 im betrachteten Zeitraum an Wert. Besonders deutlich traf es Token auf der Solana-Blockchain. Die Auswertung basiert auf Daten von Dune Analytics, CoinMarketCap und CoinGecko und untersucht unter anderem Nutzerwachstum, Handelsvolumen, Token-Neuemissionen und Marktkapitalisierung.

Trotz dieses Einbruchs sorgte ein Memecoin für besondere Aufmerksamkeit: OFFICIAL TRUMP. Finanzoffenlegungen zeigen, dass US-Präsident Donald Trump im Jahr 2025 rund 635 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren im Zusammenhang mit dem Token erhielt. Diese Einnahmen entstanden jedoch aus einer Lizenzvereinbarung zum Marktstart und den ersten Verkäufen des Coins – nicht aus dessen späterer Kursentwicklung.

Solana-Memecoins besonders stark betroffen

Zu den größten Verlierern zählt Fartcoin. Die Marktkapitalisierung brach um 88 Prozent von 1,16 Milliarden auf 139,95 Millionen US-Dollar ein. Would verlor 84 Prozent, dogwifhat 80 Prozent und Bonk knapp 69 Prozent.

Auch OFFICIAL TRUMP entwickelte sich nach dem Start schwach. Die Marktkapitalisierung sank innerhalb eines Jahres um 78 Prozent auf 397,80 Millionen US-Dollar und liegt inzwischen rund 96 Prozent unter ihrem Höchststand von 9,1 Milliarden US-Dollar. Der ebenfalls mit der Trump-Familie verbundene Token Official Melania Meme verlor 56 Prozent.

Selbst etablierte Memecoins blieben von der Entwicklung nicht verschont. Shiba Inu büßte 64 Prozent seiner Marktkapitalisierung ein und gehört Ende Juni 2026 nicht mehr zu den 30 größten Kryptowährungen weltweit. Dogecoin verlor 51 Prozent und fiel von 25,42 Milliarden auf 12,50 Milliarden US-Dollar. Nach Einschätzung der Analysten konnte auch die Einführung von Spot-ETF-Produkten die Nachfrage privater Anleger nicht nachhaltig beleben.

Nutzeraktivität und Einnahmen gehen deutlich zurück

Parallel zum Preisverfall sank auch die Aktivität auf Pump.fun, einer der wichtigsten Plattformen für die Erstellung neuer Memecoins auf Solana. Die Zahl neu angelegter Wallets pro Tag fiel von mehr als 183.000 auf rund 20.000. Das entspricht einem Rückgang von nahezu 90 Prozent.

Auch die Einnahmen der Plattform entwickelten sich rückläufig. Nach einem Tageshöchstwert von 2,45 Millionen US-Dollar lagen sie im Juni 2026 nur noch zwischen 169.000 und 367.000 US-Dollar pro Tag.

Alan Goldberg von BestBrokers bewertet die Entwicklung als Folge eines nachlassenden spekulativen Interesses. „Memecoins leben von Aufmerksamkeit, nicht von Fundamentaldaten – und Aufmerksamkeit ist das Einzige, das sich nicht dauerhaft aufbaut. OFFICIAL TRUMP und Melania Meme sind die deutlichsten Beispiele für ein Muster, das sich über den gesamten Memecoin-Markt hinweg zeigt. Sobald die Händler weiterziehen, verschwindet auch das Geld. Als die Aufmerksamkeit nachließ, folgte die Liquidität. Es gab keinen einzelnen Moment, in dem die Entwicklung kippte, keinen klaren Zeitpunkt, an dem der Markt zusammenbrach. Stattdessen starben Memecoins in einem synchronen Rückgang aller wichtigen Kennzahlen, darunter Marktkapitalisierung, Handelsaktivität, Token-Neuemissionen und Nutzergewinnung. Der Sektor hat seine spekulative Dynamik schrittweise aufgebraucht, und derzeit gibt es keine klaren Anzeichen für eine zweite Wachstumsphase.“

Paul Hoffman ist Datenanalyst bei der Researchplattform BestBrokers.com.