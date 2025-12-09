Panattoni sammelt 100 Millionen Euro für paneuropäischen Logistikfonds ein

Der Newport Logistics Fund III der Investitionsplattform Newport by Panattoni hat im ersten Closing Kapitalzusagen von 100 Millionen Euro erhalten. Das Zielvolumen des im Mai 2025 aufgelegten Fonds liegt bei 300 Millionen Euro. Der Platzierungserfolg zählt nach Angaben des Unternehmens zu den größten Logistik-Fundraisings in Europa im Jahr 2025 und wird als deutliches Signal für die Nachfrage nach modernen Logistikentwicklungen gewertet.

Der Fonds investiert in die Entwicklung, Vermietung und den Verkauf von zehn bis zwölf Logistikimmobilien der Klasse A in Europa. Die beiden Vorgängerfonds verfügen über einen kombinierten Portfoliowert von 350 Millionen Euro und sind in mehreren bedeutenden Logistikmärkten aktiv gewesen. Angaben zur Herkunft der aktuellen Investoren macht Newport by Panattoni nicht.

Für den neuen Fonds sind bislang drei Objekte gesichert: Standorte in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Fünf weitere Vorhaben in Italien, Österreich und Deutschland befinden sich den Angaben zufolge in der erweiterten Prüfung.

Erste Projekte in Deutschland, Großbritannien und Frankreich

In Deutschland entsteht der „Panattoni Park Mainz-Süd“ in Erbes-Büdesheim. Der Standort liegt zwischen den Regionen Rhein-Main und Rhein-Neckar und biete Anbindungen an die Autobahnen A63, A61 und A6. Das Objekt grenzt an den neuen Pharma-Campus von Eli Lily und richtet sich an Nutzer aus Pharma, Chemie und Handelslogistik.

In Großbritannien wurde das Projekt „Panattoni Milton Keynes“ für den Fonds gesichert. Die Immobilie mit fast 9.000 Quadratmetern Nutzfläche liegt im sogenannten goldenen Dreieck. Zu dem Projekt in Frankreich enthält die Mitteilung keine näheren Angaben.

Insgesamt strebt der Fonds Flächengrößen zwischen 10.000 und mehr als 50.000 Quadratmetern an. Über die gesamte Pipeline hinweg sollen mehr als 500.000 Quadratmeter in mindestens neun Ländern entwickelt werden. Das Fundraising soll bis August 2026 fortgesetzt werden.