Provinzial beruft Stefanie Alt zur neuen Lebenvorständin

Die Provinzial Holding hat Stefanie Alt zur neuen Vorständin für das Leben-Ressort ernannt. Sie folgt auf Guido Schaefers, dessen Aufgaben derzeit Finanzvorstand Ulrich Scholten kommissarisch verantwortet. Alt tritt ihr Amt zum 1. März 2026 an und wechselt von der Telis Unternehmensgruppe nach Münster und Kiel.

Alt verfügt über langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche und Altersvorsorge. In ihrer aktuellen Position bei der Telis Unternehmensgruppe verantwortet sie ein breites Aufgabenfeld von Operations über Service und Kommunikation bis zu Marketing, HR, Prozessmanagement und IT. Zuvor war sie in verschiedenen Konzerngesellschaften der Nürnberger Versicherung tätig und sammelte dort weitere Managementerfahrung.