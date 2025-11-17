Quick & Clever: Der Job-Snapshot mit… Gunter Schäfer (Arete Ethik Invest)

Heute mit Gunter Schäfer, Chief Sales und Marketing Officer bei Arete Ethik Invest

Was hätten Sie längst entsorgen müssen – und warum steht’s noch da?

Vielleicht das uralte Holzschaukelpferd, handbemalt, es wurde bereits geritten von meinem Vater und Urgroßvater. Nun steht es unbenutzt im Wintergarten. Doch halt, vielleicht werde ich ja noch Opa, sicher ist es enkeltauglich. Meine Frau würde anders antworten, sagen, dass meine CD-Sammlung schon längst hätte entsorgt werden müssen.

Welcher Sound ist für Sie Erfolg?

Der Sound der Hufe meines Islandpferdes beim Ausritt im Wald.

Welcher Sound bedeutet Ärger?

Die ständige DB-Durchsage auf Geschäftsreise am Bahnsteig, dass mein ICE entfällt oder viel zu spät fährt.

Was wird aus Projekten, die man „für später“ parkt?

50/50 – manchen Ideen tut es gut, diese reifen zu lassen, werden dadurch ausgereifter. Andere müssen sofort umgesetzt werden oder besser direkt fallen gelassen. Grundsätzlich ist meine Devise „Einfach machen!“.

Papier oder digital – was gewinnt bei Ihnen?

Hybrid. Viel mehr digital als Papier – aber Papier ist oft einfach ehrlicher und organischer – die darauf verfassten Inhalte gehen tiefer ins Gedächtnis, sind zum Anfassen.

Welche App hat Sie im Griff?

Spotify.

Welches völlig nutzlose Talent lieben Sie dennoch an sich?

Gibt es nutzlose Talente? Wenn ja, ich habe das „Staubsaugerdiplom“.

Schon einmal ein Branchen-Selfie erbeten – und warum?

Nein.

Welcher Song begleitet Sie durchs Berufsleben?

Das Berufsleben ist zu lange, als dass es nur ein Song sein könnte. Für mich sind Songs und Musik Lebenselixier.

Welche Frage stellt sich Ihnen täglich – und garantiert immer dann, wenn’s gerade gar nicht passt?

Kommen die Rolling Stones 2026 noch einmal auf Tour nach Deutschland?