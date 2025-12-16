Sachwerteverband VKS begrüßt weiteres Mitglied

Die WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH mit Sitz in Ebermannstadt (Bayern) ist eine bankenunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie verwaltet geschlossene alternative Investmentfonds (AIF) mit Schwerpunkt Wohnimmobilien und betreut derzeit acht geschlossene Investmentvermögen und sachwertbezogene Kapitalanlageprodukte mit Beteiligungen von vermögenden Anlegern und professionellen Investoren.

„Die WIDe Gruppe ist dem VKS beigetreten, um vom regelmäßigen Austausch innerhalb der Branche zu profitieren und die eigene Weiterentwicklung voranzutreiben“, betont WIDe-Geschäftsführer Simon Piepereit. Der Verband informiere zudem zuverlässig über relevante Entwicklungen im Bereich Regulierung, Recht und Marktumfeld, sodass die Mitglieder auf Veränderungen frühzeitig reagieren können. „Auch bei Fachfragen erhalten wir fundierte Unterstützung. Der persönliche Austausch beim VKS-Kongress bietet zudem eine ideale Plattform, um Netzwerke zu stärken und spezifische Themen in einem professionellen Rahmen zu vertiefen“, so Piepereit weiter.

Klaus Wolfermann, Vorstandsvorsitzender des VKS betont: „Wir haben den Anspruch, nicht nur die großen, etablierten Initiatoren, sondern die gesamte Branche zu vertreten und freuen uns daher besonders über den Zugang der WIDe Gruppe, einer jungen, engagierten Unternehmensgruppe mit einem Schwerpunkt auf Wohnimmobilienfonds. Unter Einbeziehung der weiteren Gesellschaften der WIDe-Gruppe kann schließlich die gesamte Immobilienwertschöpfungskette, vom Ankauf, über die Verwaltung bis zum abschließenden Verkauf abgedeckt werden.“ Eine breit gefächerte VKS-Mitgliederstruktur bringe die Entwicklung von Branchenstandards ebenso voran wie die Vereinfachung des Zugangs zu den Produkten, Emittenten sowie der Branche.